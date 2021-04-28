С привкусом скандала. Олимпик - Заря 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
zarya-lugansk.com
"Олимпик" и "Заря" сыграли свой перенесенный матч 20-го тура УПЛ.
Поединок запомнился не столько неожиданной победой хозяев, сколько спорными судейскими решениями – рефери не засчитал гол луганчанина Артема Громова, а затем удалил вратаря гсотей Николу Василя.
Впрочем, о судейских решениях, как и о самом матче выможете сами составить свое мнение послепрсомотра видеообзора поединка.
"Олимпик" - "Заря" 2:1
Голы: Бабенко 53, Тейшейра 71 - Аллахяр 90+1
Удаление: Василь 32
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Комментарии (2)
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
28.04.2021 в 20:39
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0
Pianist (Киев)
28.04.2021 в 20:30
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