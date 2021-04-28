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С привкусом скандала. Олимпик - Заря 2:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

С привкусом скандала. Олимпик - Заря 2:1. Видео голов и обзор матча

zarya-lugansk.com

Новина українською

"Олимпик" и "Заря" сыграли свой перенесенный матч 20-го тура УПЛ.

Поединок запомнился не столько неожиданной победой хозяев, сколько спорными судейскими решениями – рефери не засчитал гол луганчанина Артема Громова, а затем удалил вратаря гсотей Николу Василя.

Впрочем, о судейских решениях, как и о самом матче выможете сами составить свое мнение послепрсомотра видеообзора поединка.

"Олимпик" - "Заря" 2:1

Голы: Бабенко 53, Тейшейра 71 - Аллахяр 90+1

Удаление: Василь 32

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк)
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Комментарии (2)
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
28.04.2021 в 20:39
Напомню, что на матче заменили судью.... Видать - не все судьи одинаково полезны.
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0
Pianist (Киев)
28.04.2021 в 20:30
Ну конечно! Заря же теперь конкурент любимой игрушки Рината! :)))
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