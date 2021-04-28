С привкусом скандала. Олимпик - Заря 2:1. Видео голов и обзор матча

"Олимпик" и "Заря" сыграли свой перенесенный матч 20-го тура УПЛ.

Поединок запомнился не столько неожиданной победой хозяев, сколько спорными судейскими решениями – рефери не засчитал гол луганчанина Артема Громова, а затем удалил вратаря гсотей Николу Василя.

Впрочем, о судейских решениях, как и о самом матче выможете сами составить свое мнение послепрсомотра видеообзора поединка.

"Олимпик" - "Заря" 2:1

Голы: Бабенко 53, Тейшейра 71 - Аллахяр 90+1

Удаление: Василь 32