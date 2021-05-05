  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Eurotrip для ковалевцев. Александрия - Колос 0:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Eurotrip для ковалевцев. Александрия - Колос 0:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Eurotrip для ковалевцев. Александрия - Колос 0:2. Видео голов и обзор матча

koloskovalivka.com

Новина українською

В рамках 25-го тура УПЛ Александрия принимала Колос.

Гости победили в упорном мачте и гарантировали себе участие в еврокубках в следующем сезоне.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Александрия - Колос 0:2

Голы: Кирилл Петров 42 (пен.), Павел Ориховский 57

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...