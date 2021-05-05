Eurotrip для ковалевцев. Александрия - Колос 0:2. Видео голов и обзор матча

В рамках 25-го тура УПЛ Александрия принимала Колос.

Гости победили в упорном мачте и гарантировали себе участие в еврокубках в следующем сезоне.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Александрия - Колос 0:2

Голы: Кирилл Петров 42 (пен.), Павел Ориховский 57