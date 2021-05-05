Ворскла - Десна 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
desna.football
В рамках 25-го тура УПЛ сражались два претендента на еврокубки – Ворскла и Десна.
Встреча получилась боевой и закончилась со счетом 1:1.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Оливье Тилль 18 - Андрей Гитченко 54
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