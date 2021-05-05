Ворскла - Десна 1:1. Видео голов и обзор матча

В рамках 25-го тура УПЛ сражались два претендента на еврокубки – Ворскла и Десна.

Встреча получилась боевой и закончилась со счетом 1:1.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Ворскла - Десна 1:1

Голы: Оливье Тилль 18 - Андрей Гитченко 54