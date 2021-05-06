Ингулец - Львов 1:0. Видео гола и обзор матча

В матче 25-го тура УПЛ Ингулец принимал Львов.

Хозяева победили за счет гола Бартуловича, и в итоге обе команды сохранили прописку в УПЛ.

О том, как развивались события в этом матче, смотрите в нашем видеообзоре.

Ингулец - Львов 1:0

Гол: Младен Бартулович 11