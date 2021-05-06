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Ингулец - Львов 1:0. Видео гола и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Ингулец - Львов 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: upl.ua/Автор неизвестен

Новина українською

В матче 25-го тура УПЛ Ингулец принимал Львов.

Хозяева победили за счет гола Бартуловича, и в итоге обе команды сохранили прописку в УПЛ.

О том, как развивались события в этом матче, смотрите в нашем видеообзоре.

Ингулец - Львов 1:0

Гол: Младен Бартулович 11

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В статье: ФК Львов Ингулец (Петрово)
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Комментарии (1)
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
06.05.2021 в 21:57
За такой обзор игры ставлю минус один! Лучше бы вообще не вылаживали этот обзор
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