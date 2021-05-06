Ингулец - Львов 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: upl.ua/Автор неизвестен
В матче 25-го тура УПЛ Ингулец принимал Львов.
Хозяева победили за счет гола Бартуловича, и в итоге обе команды сохранили прописку в УПЛ.
О том, как развивались события в этом матче, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Младен Бартулович 11
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Комментарии (1)
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
06.05.2021 в 21:57
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