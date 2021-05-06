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Минай - Шахтер 0:4. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Минай - Шахтер 0:4. Видео голов и обзор матча

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Скандальный матч 25-го тура УПЛ против Шахтера, на который Минай не хотел выходить, все-таки состоялся.

Впрочем, никаких неожиданностей в плане результата не принес. Шахтер разгромил и отправил в Первую лигу соперника.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Минай - Шахтер 0:4
Голы: Тарас Степаненко 29, Манор Соломон 53, Майкон де Андраде 70, Тарас Степаненко 81

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Комментарии (1)
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shat (киев)
06.05.2021 в 22:40
неплохой футбол
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