Минай - Шахтер 0:4. Видео голов и обзор матча

Скандальный матч 25-го тура УПЛ против Шахтера, на который Минай не хотел выходить , все-таки состоялся.

Впрочем, никаких неожиданностей в плане результата не принес. Шахтер разгромил и отправил в Первую лигу соперника.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.