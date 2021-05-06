Минай - Шахтер 0:4. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Александр Приходько - UA-Футбол
Скандальный матч 25-го тура УПЛ против Шахтера,
Впрочем, никаких неожиданностей в плане результата не принес. Шахтер разгромил и отправил в Первую лигу соперника.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Тарас Степаненко 29, Манор Соломон 53, Майкон де Андраде 70, Тарас Степаненко 81
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Комментарии (1)
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shat (киев)
06.05.2021 в 22:40
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