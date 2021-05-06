Рух - Олимпик 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото - УПЛ / Автор невідомий
В матче 25-го тура УПЛ "Рух" принимал "Олимпик".
Несмотря на смену главного тренера, "Олимпик" снова проиграл, хотя обе команды, в итоге, сохранили прописку в элите.
О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Остап Притула 4, Андрей Борячук 17, Юрий Климчук 26 (пен.)
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