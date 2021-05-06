Рух - Олимпик 3:0. Видео голов и обзор матча

В матче 25-го тура УПЛ "Рух" принимал "Олимпик".

Несмотря на смену главного тренера, "Олимпик" снова проиграл, хотя обе команды, в итоге, сохранили прописку в элите.

О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

"Рух" - "Олимпик" 3:0

Голы: Остап Притула 4, Андрей Борячук 17, Юрий Климчук 26 (пен.)