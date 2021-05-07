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Минай - Шахтер. Что происходило в подтрибунном помещении перед скандальным матчем - ВИДЕО

Украинские
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Минай - Шахтер. Что происходило в подтрибунном помещении перед скандальным матчем - ВИДЕО

Новина українською

В 25-м туре УПЛ Шахтер ан Олимпийском разгромил Минай (4:0), таким образом, отправив закарпатцев в Первую лигу.

Однако матч запомнился не этим, а грандиозным скандалом с аномальными ставками на поединок, из-за чего игроки Миная отказывались выходить на поле.

В итоге, матч все-таки состоялся, хоть и с 35-минутной задержкой.

Ну а то, что происходило в подтрибунных помещениях до и во время матча, смотрите в данном видео.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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