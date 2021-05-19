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Луческу в Румынии сделал прививку от коронавируса - ВИДЕО

Украинские
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75-летний специалист идет в ногу со временем

Луческу в Румынии сделал прививку от коронавируса - ВИДЕО

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сделал прививку от коронавируса.

75-летний специалист сейчас находится в отпуске в Румынии, где и решил привиться от вируса.

Повторную вакцинацию через определенный срок Луческу также сделает на родине.

Напомним, что под руководством Луческу в нынешнем сезоне "Динамо" выиграло чемпионат Украины, а также завоевало Кубок и Суперкубок Украины.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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