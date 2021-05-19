Луческу в Румынии сделал прививку от коронавируса - ВИДЕО
75-летний специалист идет в ногу со временем
Главный тренер "
75-летний специалист сейчас находится в отпуске в Румынии, где и решил привиться от вируса.
Повторную вакцинацию через определенный срок Луческу также сделает на родине.
Напомним, что под руководством Луческу в нынешнем сезоне "Динамо" выиграло чемпионат Украины, а также завоевало Кубок и Суперкубок Украины.
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