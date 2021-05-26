  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. В Херсоне снова беспорядки на футболе. Болельщики во втором подряд туре выбегают на поле
В тренде

В Херсоне снова беспорядки на футболе. Болельщики во втором подряд туре выбегают на поле

Украинские
(1 голосов)

Кристалл снова проиграл, болельщики снова побузили

В Херсоне снова беспорядки на футболе. Болельщики во втором подряд туре выбегают на поле

t.ks.ua

Новина українською

Сегодня в Первой лиге состоялись несколько матчей 28-го тура, в одном из которых "Кристалл" принимал "Кремень".

Поединок выдался боевым. Причем не только на поле, но и на трибунах.

Так, после одного из эпизодов во втором фанаты хозяев с дымовыми шашками и фаерами прорвались на поле. Поединок пришлось приостановить на время, пока болельщики не покинули поляну.

Отметим, что болельщики "Кристалла" таким нехитрым способом, выбегая на поле, "отмечаются" уже во втором подряд туре.

Ну и отметим, что матч закончился победой гостей со счетом 2:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кремень (Кременчуг) Кристалл (Херсон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Запорізьке Торпедо (zp)
26.05.2021 в 20:21
"таким нехитрым способом" (с) уа-фут-боль в очередной раз игнорит судейские скандалы в низших лигах, акцентируя снимание на "плохих" фанатах, смеющих выбегать на смарагдовий газон и мешать десяткам тысяч настоящих болельщиков на трибунах и у экранов наслаждаться честным бескомпромиссным футболом
Ответить
0
0
oleg14 (Sydney)
26.05.2021 в 19:51
Колхоз
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...