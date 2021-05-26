В Херсоне снова беспорядки на футболе. Болельщики во втором подряд туре выбегают на поле

Сегодня в Первой лиге состоялись несколько матчей 28-го тура, в одном из которых "Кристалл" принимал "Кремень".

Поединок выдался боевым. Причем не только на поле, но и на трибунах.

Так, после одного из эпизодов во втором фанаты хозяев с дымовыми шашками и фаерами прорвались на поле. Поединок пришлось приостановить на время, пока болельщики не покинули поляну.

Отметим, что болельщики "Кристалла" таким нехитрым способом, выбегая на поле, "отмечаются" уже во втором подряд туре.

Ну и отметим, что матч закончился победой гостей со счетом 2:1.