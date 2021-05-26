Очередное фиаско Ротаня. Украина U-21 - Азербайджан U-21 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото Павла Кубанова - УАФ
Молодежная сборная Украины не лучшим образом стартовала на Мемориале Лобановскго-2021.
Команда Ротаня не порадовал ни игрой, ни результатом, проиграв со счетом 0:1.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Гурбанли 17
Гол:
Обзор матча:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина U-21 - Азербайджан U-21 0:1. Что тут говорить? Это нужно видеть...
- Стали известны сроки восстановления футболиста Динамо
- В Металлисте 1925 заявили, что матч с Черноморцем может быть сорван спланированной провокацией
- В Херсоне снова беспорядки на футболе. Болельщики во втором подряд туре выбегают на поле
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Кююмалайнен (Київ)
27.05.2021 в 00:17
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...