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Очередное фиаско Ротаня. Украина U-21 - Азербайджан U-21 0:1. Видео гола и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Очередное фиаско Ротаня. Украина U-21 - Азербайджан U-21 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Молодежная сборная Украины не лучшим образом стартовала на Мемориале Лобановскго-2021.

Команда Ротаня не порадовал ни игрой, ни результатом, проиграв со счетом 0:1.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Украина U-21 - Азербайджан U-21 0:1

Гол: Гурбанли 17

Гол:

Обзор матча:

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В статье: Украина U-21
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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
27.05.2021 в 00:17
Парень безнадежен как протухший индюк, как прошлогодняя треска, как трусы без резинки... Впрочем, как и тот, кто назначил его тренером.
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