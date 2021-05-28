Ретро-подкаст о Евро, аттестация по-украински, трансферные инсайды. ТаТоТаке №229
Свежий выпуск шоу
По просьбам подписчиков Михаил Спиваковский записывает ностальгический подкаст о первом для него и лучшем для украинских футболистов, составлявших костяк сборной Валерия Лобановского,
Кроме того, в выпуске - ответы на самые актуальные из ваших вопросов. Как проходит аттестация клубов УПЛ? Кем будет удивлять восставший из пепла "Металлист"? Сколько заплатит новый спонсор премьер-лиги? Чем займется в УАФ Алексей Михайличенко? Поможет ли нашей сборной Роман Безус?
Бонус - всевозможные трансферные инсайды из клубов УПЛ.
- Анонс
- Странные свойства футбольной памяти
- Берни - журнал и талисман
- Уроки футбола от Флемминга Поульсена
- Почему мы влюбляемся в… футболистов?
- Три кумира юности Спиваковского
- Разноцветная подготовка сборной Лобановского
- Четыре игрока, которых очень хотел ВВЛ
- О конфликте Лобановского и Бышовца
- Голландия была сборищем монстров
- "Удар Кумана" - тренд 10-летия
- Два способа забить Дасаеву
- Беланов разрушает стереотипы
- Две мечты дворового футболиста 1980-х
- Откуда я знаю клуб "Ден Бош"?
- Феномен и трагедия ван Бастена
- Три лучших матчах сборной ВВЛ на ЧМ-86 и ЧЕ-88
- О турнирной стратегии Лобановского
- Ирландия должна была нас хоронить
- Голландцы не должны были выходить из группы
- Ларс Эльструп: история обыкновенного безумия
- Какой автомобиль чуть не купил в Сеуле Михайличенко?
- Лучший сезон Олега Кузнецова
- Почему Джаннини грыз свою руку?
- Самые ужасные полчаса в карьере Михелса
- А все могло бы быть иначе
- Парадоксы Заварова и Кумана
- Особенности аттестации клубов УПЛ
- Десна теряет игроков каждый день
- Трансферные инсайды из других клубов
- Сколько стоит Пихаленок?
- Мишнев не продается
- Сколько денег у нового спонсора у УПЛ?
- Кое-что о легионерах "Металла"
- Зачем Павелко звездные ветераны?
- Ура, мы вызвали в сборную Безуса!
- Ставка от Сенькива
- Прощание
- Бекстейдж
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гельзин: Олимпик заслуженно получил аттестат на участие в УПЛ
- Олимпик и Десна получили аттестат на следующий сезон УПЛ
- Как Черноморец в УПЛ выходил. ВИДЕО матча против Металлиста 1925 с неоднозначным пенальти
- Почему Тайсон легионер №1 в истории УПЛ? Видео
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...