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Ретро-подкаст о Евро, аттестация по-украински, трансферные инсайды. ТаТоТаке №229

Украинские
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Свежий выпуск шоу

Ретро-подкаст о Евро, аттестация по-украински, трансферные инсайды. ТаТоТаке №229

Новина українською

По просьбам подписчиков Михаил Спиваковский записывает ностальгический подкаст о первом для него и лучшем для украинских футболистов, составлявших костяк сборной Валерия Лобановского, чемпионате Европы в истории.

Кроме того, в выпуске - ответы на самые актуальные из ваших вопросов. Как проходит аттестация клубов УПЛ? Кем будет удивлять восставший из пепла "Металлист"? Сколько заплатит новый спонсор премьер-лиги? Чем займется в УАФ Алексей Михайличенко? Поможет ли нашей сборной Роман Безус?

Бонус - всевозможные трансферные инсайды из клубов УПЛ.

  • Анонс
  • Странные свойства футбольной памяти
  • Берни - журнал и талисман
  • Уроки футбола от Флемминга Поульсена
  • Почему мы влюбляемся в… футболистов?
  • Три кумира юности Спиваковского
  • Разноцветная подготовка сборной Лобановского
  • Четыре игрока, которых очень хотел ВВЛ
  • О конфликте Лобановского и Бышовца
  • Голландия была сборищем монстров
  • "Удар Кумана" - тренд 10-летия
  • Два способа забить Дасаеву
  • Беланов разрушает стереотипы
  • Две мечты дворового футболиста 1980-х
  • Откуда я знаю клуб "Ден Бош"?
  • Феномен и трагедия ван Бастена
  • Три лучших матчах сборной ВВЛ на ЧМ-86 и ЧЕ-88
  • О турнирной стратегии Лобановского
  • Ирландия должна была нас хоронить
  • Голландцы не должны были выходить из группы
  • Ларс Эльструп: история обыкновенного безумия
  • Какой автомобиль чуть не купил в Сеуле Михайличенко?
  • Лучший сезон Олега Кузнецова
  • Почему Джаннини грыз свою руку?
  • Самые ужасные полчаса в карьере Михелса
  • А все могло бы быть иначе
  • Парадоксы Заварова и Кумана
  • Особенности аттестации клубов УПЛ
  • Десна теряет игроков каждый день
  • Трансферные инсайды из других клубов
  • Сколько стоит Пихаленок?
  • Мишнев не продается
  • Сколько денег у нового спонсора у УПЛ?
  • Кое-что о легионерах "Металла"
  • Зачем Павелко звездные ветераны?
  • Ура, мы вызвали в сборную Безуса!
  • Ставка от Сенькива
  • Прощание
  • Бекстейдж
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В статье: Роман Безус Дмитрий Мишнев Андрей Павелко Александр Пихаленок ТаТоТаке Металл (Харьков)
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