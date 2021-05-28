Ретро-подкаст о Евро, аттестация по-украински, трансферные инсайды. ТаТоТаке №229

По просьбам подписчиков Михаил Спиваковский записывает ностальгический подкаст о первом для него и лучшем для украинских футболистов, составлявших костяк сборной Валерия Лобановского, чемпионате Европы в истории.

Кроме того, в выпуске - ответы на самые актуальные из ваших вопросов. Как проходит аттестация клубов УПЛ? Кем будет удивлять восставший из пепла "Металлист"? Сколько заплатит новый спонсор премьер-лиги? Чем займется в УАФ Алексей Михайличенко? Поможет ли нашей сборной Роман Безус?

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