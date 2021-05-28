Залегли на дно. Украина U-21 - Узбекистан U-21 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото прес-служби УАФ
Молодежная сборная Украины провела свой второй и заключительный матч на мемориале Лобановского.
Сегодня подопечные Ротаня сыграли с молодежкой Узбекистана и снова проиграли.
0:2 и последнее место в группе.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Турнир памяти В. Лобановского
Голы: Жалолиддинов 41, Норчаев 63
Обзор матча:
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
28.05.2021 в 22:58
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prostors (Вольногорск)
28.05.2021 в 22:25
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