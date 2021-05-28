Залегли на дно. Украина U-21 - Узбекистан U-21 0:2. Видео голов и обзор матча

Молодежная сборная Украины провела свой второй и заключительный матч на мемориале Лобановского.

Сегодня подопечные Ротаня сыграли с молодежкой Узбекистана и снова проиграли.

0:2 и последнее место в группе.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Турнир памяти В. Лобановского

Украина U21 - Узбекистан U21 0:2

Голы: Жалолиддинов 41, Норчаев 63

Обзор матча: