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Залегли на дно. Украина U-21 - Узбекистан U-21 0:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Залегли на дно. Украина U-21 - Узбекистан U-21 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Молодежная сборная Украины провела свой второй и заключительный матч на мемориале Лобановского.

Сегодня подопечные Ротаня сыграли с молодежкой Узбекистана и снова проиграли.

0:2 и последнее место в группе.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Турнир памяти В. Лобановского

Украина U21 - Узбекистан U21 0:2

Голы: Жалолиддинов 41, Норчаев 63

Обзор матча:

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В статье: Украина U-21
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
28.05.2021 в 22:58
Увольняйте хватит позора УКРАИНЕ--над нами смеються
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prostors (Вольногорск)
28.05.2021 в 22:25
Позор тренеру Ротаню.
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