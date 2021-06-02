Трубин или Бущан? Кто из вратарей сборной лучше готов к Евро - ВИДЕО
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Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Тренер вратарей
Футболисты отрабатывали реакцию на ударе в ближний угол с короткой дистанции.
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Комментарии (3)
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ШашлычОк (Черкассы)
02.06.2021 в 20:51
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Очманілий Заєць (Odessa)
02.06.2021 в 20:36
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oda1979 (Запорожье)
02.06.2021 в 20:08
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