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Трубин или Бущан? Кто из вратарей сборной лучше готов к Евро - ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

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Трубин или Бущан? Кто из вратарей сборной лучше готов к Евро - ВИДЕО

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Тренер вратарей сборной Украины Педро Харо "погонял" Бущана и Трубина, двух главных претендентов на место в воротах сборной.

Футболисты отрабатывали реакцию на ударе в ближний угол с короткой дистанции.

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В статье: Украина Георгий Бущан Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Комментарии (3)
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ШашлычОк (Черкассы)
02.06.2021 в 20:51
3-0...... но торбин красивше будет он
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0
0
Очманілий Заєць (Odessa)
02.06.2021 в 20:36
П'ятов!
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
02.06.2021 в 20:08
Трубников.. Бушан.. Пятофф!!
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0
0


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