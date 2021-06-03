Монатик, Скрябин, испанские и итальянские мотивы. ВИДЕО посвящения новичков сборной
Выбираем своего вокального фаворита сборной
Фото Павла Кубанова - УАФ
В среду вечером после тренировки игроков
Сперва поздравления с днем рождения получил Александр Караваев. Ему подарили два торта и специальную песню, где обыграли его прозвище - Кара.
После этого посвящение в сборной проходили новички. По традиции, которую ввел Андрей Шевченко, они должны спеть песню.
Открыл концерт зажигательным рэпом Александр Зубков, дальше дуэтом выступили Денис Попов с Богданом Ледневым, трио образовали Георгий Судаков, Артем Бондаренко и Артем Довбик. Илья Забарний объединил усилия с Анатолием Трубин, чтобы подарить обществу трогательные "Старые фотографии" Кузьмы Скрябина.
Однако на этом число новичков для посвящения не исчерпано. Тренер Луиджи Ночентини харизматично выполнил итальянскую композицию, а переводчик тренеров Авраам Кампомар затянул испанскую мелодию, под которые пластично отплясывал еще один дебютант команды - видеооператор Виталий Ващук.
В итоге, больше всего оваций собрал Зубков, который на бис спел "Кружит" Монатика.
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