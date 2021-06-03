Украина – Северная Ирландия 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
instagram.com/northernireland
Сборная Украины играет товарищеский матч против Северной Ирландии.
Украинцы начали поединок очень активно и забили уже на 10-й минуте – Зубков после навеса Караваева отправил головой мяч в сетку.
Украина – Северная Ирландия 1:0
Гол: Зубков (10)
Гол Зубкова:
Обзор первого тайма:
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Комментарии (1)
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Vlad21
03.06.2021 в 22:03
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