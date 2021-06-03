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Украина – Северная Ирландия 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Украина – Северная Ирландия 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

instagram.com/northernireland

Новина українською

Сборная Украины играет товарищеский матч против Северной Ирландии.

Украинцы начали поединок очень активно и забили уже на 10-й минуте – Зубков после навеса Караваева отправил головой мяч в сетку.

Украина – Северная Ирландия 1:0

Гол: Зубков (10)

Гол Зубкова:

Обзор первого тайма:

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В статье: Украина Северная Ирландия
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Комментарии (1)
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Vlad21
03.06.2021 в 22:03
Жора стоит в рамке поувереннее, молодой паренек из Шахтера еще нестабилен но для замены в самый раз.
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