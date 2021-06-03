Украина – Северная Ирландия 1:0. Видео гола и обзор матча

Сборная Украины играла товарищеский матч против Северной Ирландии.

Украинцы начали поединок очень активно и забили уже на 10-й минуте – Зубков после навеса Караваева отправил головой мяч в сетку.

После забитого гола наша сборная создала приличное количество моментов, но забить второй (если не считать гол из офсайда) так и не смогла.

Казалось бы, неплохая игра, но реализацию нужно подтянуть.

Украина – Северная Ирландия 1:0

Гол: Зубков (10)

Гол Зубкова:

Обзор матча: