  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Украина – Северная Ирландия 1:0. Видео гола и обзор матча
В тренде

Украина – Северная Ирландия 1:0. Видео гола и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Украина – Северная Ирландия 1:0. Видео гола и обзор матча

instagram.com/northernireland

Новина українською

Сборная Украины играла товарищеский матч против Северной Ирландии.

Украинцы начали поединок очень активно и забили уже на 10-й минуте – Зубков после навеса Караваева отправил головой мяч в сетку.

После забитого гола наша сборная создала приличное количество моментов, но забить второй (если не считать гол из офсайда) так и не смогла.

Казалось бы, неплохая игра, но реализацию нужно подтянуть.

Украина – Северная Ирландия 1:0

Гол: Зубков (10)

Гол Зубкова:

Обзор матча:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Северная Ирландия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.06.2021 в 00:17
Вообще-то при голе Беседина офсайда не было, у дальней штанги защитник валялся и его ноги ближе к воротам были…
Ответить
0
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
04.06.2021 в 00:02
Лично мне понравилась небольшая, но сатисфакция за ЧЕ-2016.
Ответить
0
0
Vlad21
03.06.2021 в 23:04
Как показало время - лучшие игры и результаты, когда сборная играет во Львове. Вот там и нужно играть все игры, наверное аура Львова способствует пониманию игроков между собой.
Ответить
+1
-2
avatar
Харьковчанин (Харків)
03.06.2021 в 23:46
це ... на постному маслі
Ответить
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
04.06.2021 в 00:05
А в других городах сборную видеть не хотят что ли? Украина это не только Львов.
Ответить
0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.06.2021 в 00:20
Переносим Евро во Львов? :)
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
03.06.2021 в 23:02
игра слабая не для евро --не хватает физики -удара-скорости --много не понимания игроков не сыгранные-Малина вообще не бьёт а Ярмола заматываеться и не видет ворот
Ответить
0
0
Vlad21
03.06.2021 в 22:53
Ирландия - это далеко не мальчики для битья и забитый гол нашими - повезло. Победа с великим трудом и абсолютно не убедительная. Ирландия временами была предпочтительной. На ЧЕ с такой игрой и с такой реализацией вряд ли удастся добиться положительного результата. Наверное строгая оценка но по факту так.
Ответить
0
-1
Vlad21
03.06.2021 в 22:03
Жора стоит в рамке поувереннее, молодой паренек из Шахтера еще нестабилен но для замены в самый раз.
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...