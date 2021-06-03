Украина – Северная Ирландия 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
instagram.com/northernireland
Сборная Украины играла товарищеский матч против Северной Ирландии.
Украинцы начали поединок очень активно и забили уже на 10-й минуте – Зубков после навеса Караваева отправил головой мяч в сетку.
После забитого гола наша сборная создала приличное количество моментов, но забить второй (если не считать гол из офсайда) так и не смогла.
Казалось бы, неплохая игра, но реализацию нужно подтянуть.
Украина – Северная Ирландия 1:0
Гол: Зубков (10)
Гол Зубкова:
Обзор матча:
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Комментарии (9)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.06.2021 в 00:17
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rjhxb61@ukr.net (киев)
04.06.2021 в 00:02
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Vlad21
03.06.2021 в 23:04
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Харьковчанин (Харків)
03.06.2021 в 23:46
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FC Energy (Новая Каховка)
04.06.2021 в 00:05
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.06.2021 в 00:20
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alex.belogubko (одесса)
03.06.2021 в 23:02
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Vlad21
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Vlad21
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