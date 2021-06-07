Украина – Кипр 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сборная Украины играет свой последний товарищеский матч перед Евро-2020. В соперниках – Кипр.

Украинцы активнее начали матч, имели моменты, но забили лишь в концовке тайма.

Зубков вываливался один на один, был сбит, и в итоге заработал пенальти для своей команды и удаление для соперника, ну а приговор реализовал Ярмоленко.

Ну а перед самым свистком на перерыв преимущество нашей команды удвоил Зинченко. И снова с пенальти, на сей раз, за игру рукой.

Украина – Кипр 2:0

Гол: Ярмоленко (37, пен), Зинченко (45+2, пен)

Удаление в составе Кипра:

Гол Ярмоленко:

Гол Зинченко:

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