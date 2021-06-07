Украина – Кипр 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
фото - Олександр Приходько
Сборная Украины играет свой последний товарищеский матч перед Евро-2020. В соперниках – Кипр.
Украинцы активнее начали матч, имели моменты, но забили лишь в концовке тайма.
Зубков вываливался один на один, был сбит, и в итоге заработал пенальти для своей команды и удаление для соперника, ну а приговор реализовал Ярмоленко.
Ну а перед самым свистком на перерыв преимущество нашей команды удвоил Зинченко. И снова с пенальти, на сей раз, за игру рукой.
Украина – Кипр 2:0
Гол: Ярмоленко (37, пен), Зинченко (45+2, пен)
Удаление в составе Кипра:
Гол Ярмоленко:
Гол Зинченко:
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