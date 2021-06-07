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Украина – Кипр 4:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(4 голосов)

Видеообзор поединка

Украина – Кипр 4:0. Видео голов и обзор матча

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины играла свой последний товарищеский матч перед Евро-2020. В соперниках – Кипр.

Украинцы активнее начали матч, имели моменты, но забили лишь в концовке тайма.

Зубков вываливался один на один, был сбит, и в итоге заработал пенальти для своей команды и удаление для соперника, ну а приговор реализовал Ярмоленко.

Ну а перед самым свистком на перерыв преимущество нашей команды удвоил Зинченко. И снова с пенальти, на сей раз, за игру рукой.

После перерыва сборная Украины продолжила деклассировать обескровленного соперника и забила еще два гола – забили Яремчук и все тот же Ярмоленко.

4:0. Позитивный настрой перед Евро достигнут.

Украина – Кипр 4:0

Голы: Ярмоленко (37, пен, 65), Зинченко (45+2, пен), Яремчук (59)

Обзор матча:

Удаление в составе Кипра:

Гол Ярмоленко:

Гол Зинченко:

Гол Яремчука:

Второй гол Ярмоленко:

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В статье: Украина Кипр
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Комментарии (13)
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batkomaxno555 (Никополь)
07.06.2021 в 21:24
у нас на Украине кроме новой формы болйше ничего и нет... а главное там Крым нарысовали теперь будет куда ездить отдыхать во славу тупых людей. Крима нет, и карпаты вурезают у есропу. Скоро только майки и остануться!
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0
-8
Lion Killer (Львів)
07.06.2021 в 21:29
ти б краще попіклувався про свою голову - там точно нічого немає крім злості хворої на сказ собаки. + не соромся напиши з якої ти губернії. Бо ти такий з України як я з Зімбабве.
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+3
-1
alex.belogubko (одесса)
07.06.2021 в 21:20
реализация слабовата и скорости нет -смотрим игру с Голандией будет всё ясно--Малина вообще не какой -Беседин прячиться за игроков -Ша паренко слаб
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 21:14
А скільки писаків казали що Марлос і Ярмола вже старі?
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+3
0
Футбольной Бурундук
07.06.2021 в 21:01
непогано б проти голландців так зіграти...
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+2
0
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
07.06.2021 в 21:18
Нідерланди
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+1
0
Footballers (Умань)
07.06.2021 в 20:59
В Малиновського і Яремчука вірус Бєсєдіна!Останнього терміново на самоізоляцію на місяць,так всіх заразить.А так все супер.З перемогою!
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+3
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 20:27
Норм состав - норм результат!
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+3
0
avatar
dimonxman again (London)
07.06.2021 в 20:02
Подскажите кто-то болельщикам, пусть споют песенку про пукина. В параше матч тоже показывают!!!
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 20:15
На футболки хочуть подивитись?
Ответить
+3
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
07.06.2021 в 20:50
Уткін в рашці (він проти х@йла) спеціально робив паузи, коли коментував наших і там пісенька лунала))))
Ответить
+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2021 в 20:59
тогда он не уткин, а качкин)))
+3
-1
fanat_football (Херсон)
07.06.2021 в 21:18
Не знаю против кого этот Уткин, но раньше он слюной исходил против нашей сборной.
+3
0


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