Украина – Кипр 4:0. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины играла свой последний товарищеский матч перед Евро-2020. В соперниках – Кипр.

Украинцы активнее начали матч, имели моменты, но забили лишь в концовке тайма.

Зубков вываливался один на один, был сбит, и в итоге заработал пенальти для своей команды и удаление для соперника, ну а приговор реализовал Ярмоленко.

Ну а перед самым свистком на перерыв преимущество нашей команды удвоил Зинченко. И снова с пенальти, на сей раз, за игру рукой.

После перерыва сборная Украины продолжила деклассировать обескровленного соперника и забила еще два гола – забили Яремчук и все тот же Ярмоленко.

4:0. Позитивный настрой перед Евро достигнут.

Украина – Кипр 4:0

Голы: Ярмоленко (37, пен, 65), Зинченко (45+2, пен), Яремчук (59)

Обзор матча:

Удаление в составе Кипра:

Гол Ярмоленко:

Гол Зинченко:

Гол Яремчука:

Второй гол Ярмоленко: