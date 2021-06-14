  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Кривбасс представил общественности новый клубный автобус - ВИДЕО
В тренде

Кривбасс представил общественности новый клубный автобус - ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Обновление в автопарке клуба

Кривбасс представил общественности новый клубный автобус - ВИДЕО

youtube.com

Новина українською

"Кривбасс" представил общественности свой новый клубный автобус.

Отныне команд будет передвигаться на железном коне марки Yutong.

Напомним, что по итогам сезона во Второй лиги "Кривбасс" занял с своей группе второе место и повысился в классе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
14.06.2021 в 20:49
Этот автобус заставит ещё содрогаться от страха ведущие клубы Европы! При одном его виде игроки и болельщики будут впадать в панику понимая, что сопротивление бесполезно
Ответить
0
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
14.06.2021 в 20:25
А що на МАН, МЕРС, ДАФ у Володимира Олександровича коштів не хватило ???
Ответить
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
14.06.2021 в 19:57
Китайская брычка.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...