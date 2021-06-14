Кривбасс представил общественности новый клубный автобус - ВИДЕО
Обновление в автопарке клуба
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Отныне команд будет передвигаться на железном коне марки Yutong.
Напомним, что по итогам сезона во Второй лиги "Кривбасс" занял с своей группе второе место и повысился в классе.
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
14.06.2021 в 20:49
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Динамiт (Василькiв)
14.06.2021 в 20:25
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Весела Дача (Кривий Ріг)
14.06.2021 в 19:57
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