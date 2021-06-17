На грани офсайда. Яремчук удвоил преимущество сборной Украины в матче с Северной Македонией - ВИДЕО
Пока что все идет хорошо
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины играет матч второго тура группового раунда Евро-2020 против Северной Македонии.
На 29-й минуте матче
Роман избежал офсайда, под углом вывалился на вратаря и обманул кипера, пробив в ближний угол! 2:0!
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Комментарии (6)
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Термит (Киев)
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Rriddle (Ukraine )
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недалековідКиева (Біла Церква)
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
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Geka777 (Запорожье)
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rivnenskyi (Рівне)
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