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На грани офсайда. Яремчук удвоил преимущество сборной Украины в матче с Северной Македонией - ВИДЕО

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Пока что все идет хорошо

На грани офсайда. Яремчук удвоил преимущество сборной Украины в матче с Северной Македонией - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины играет матч второго тура группового раунда Евро-2020 против Северной Македонии.

На 29-й минуте матче счет открыл Андрей Ярмоленко, а еще через 5 минут Роман Яремчук удвоил преимущество нашей команды.

Роман избежал офсайда, под углом вывалился на вратаря и обманул кипера, пробив в ближний угол! 2:0!

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В статье: Украина Северная Македония Роман Яремчук
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Комментарии (6)
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Термит (Киев)
17.06.2021 в 17:02
Нужно 3:0! Тогда при поражении австрийцев от Нидерландов (с любым счетом), для второго места нам в последнем туре достаточно будет и ничьи.
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Rriddle (Ukraine )
17.06.2021 в 17:05
может даже 3е будет лучше 2го
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0
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недалековідКиева (Біла Церква)
17.06.2021 в 16:57
Яремча красива але пас від Ярмо,ЦЕ ЩОСЬ!!!
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+1
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
17.06.2021 в 16:57
Вне зависимости от результатов матча и чемпа... Как же вырос Яремчук! Пора на повышение, объективно, Гент уже не его уровень.
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+1
0
Geka777 (Запорожье)
17.06.2021 в 16:55
Исполнение--ТОП!!!
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+2
0
rivnenskyi (Рівне)
17.06.2021 в 16:49
Як же ж він це спокійно зробив...браво! Дуже важливо, що перестали транжирити моменти. Молодці!
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+2
0


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