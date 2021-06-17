Украина – Северная Македония 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
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Сборная Украины играет матч второго тура группового раунда
На 29-й минуте матче счет открыл Андрей Ярмоленко После подачи углового с левого края Александр Караваев пяткой продлил на дальнюю штангу низом, а Ярмоленко замкнул.
Ну а ещё через 5 минут Роман Яремчук удвоил преимущество нашей команды - Роман избежал офсайда, под углом вывалился на вратаря и обманул кипера, пробив в ближний угол!
После перерыва македонцы вернулись в игру - на 57-й минуте заработали пенальти. Алиоски с точки не смог переиграть Бущана, но оказался первым на добивании.
У нашей команды был шанс закрыть игру досрочно, но Малиновский на 83-й минуте на забил пенальти после игры рукой и просмотром судьей ВАР.
И все таки украинцы дотянули до финального свистка, одержав столь важную победу.
Украина – Северная Македония 2:1
Голы: Ярмоленко (29), Яремчук (34) - Алиоски (57)
Видео гола Ярмоленко:
Видео гола Яремчука:
Обзор первого тайма:
Пенальти и гол Алиоски:
Нереализованный пенальти Малиновским
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