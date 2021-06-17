Украина – Северная Македония 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сборная Украины играет матч второго тура группового раунда Евро-2020 против Северной Македонии.

На 29-й минуте матче счет открыл Андрей Ярмоленко После подачи углового с левого края Александр Караваев пяткой продлил на дальнюю штангу низом, а Ярмоленко замкнул.

Ну а ещё через 5 минут Роман Яремчук удвоил преимущество нашей команды - Роман избежал офсайда, под углом вывалился на вратаря и обманул кипера, пробив в ближний угол!

После перерыва македонцы вернулись в игру - на 57-й минуте заработали пенальти. Алиоски с точки не смог переиграть Бущана, но оказался первым на добивании.

У нашей команды был шанс закрыть игру досрочно, но Малиновский на 83-й минуте на забил пенальти после игры рукой и просмотром судьей ВАР.

И все таки украинцы дотянули до финального свистка, одержав столь важную победу.

Украина – Северная Македония 2:1

Голы: Ярмоленко (29), Яремчук (34) - Алиоски (57)

Видео гола Ярмоленко:

Видео гола Яремчука:

Обзор первого тайма:

Пенальти и гол Алиоски:

Нереализованный пенальти Малиновским