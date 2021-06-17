Украина – Северная Македония 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
GETTY IMAGES
Сборная Украины играла матч второго тура группового раунда
На 29-й минуте матче счет открыл Андрей Ярмоленко После подачи углового с левого края Александр Караваев пяткой продлил на дальнюю штангу низом, а Ярмоленко замкнул.
Ну а ещё через 5 минут Роман Яремчук удвоил преимущество нашей команды - Роман избежал офсайда, под углом вывалился на вратаря и обманул кипера, пробив в ближний угол!
После перерыва македонцы вернулись в игру - на 57-й минуте заработали пенальти. Алиоски с точки не смог переиграть Бущана, но оказался первым на добивании.
У нашей команды был шанс закрыть игру досрочно, но Малиновский на 83-й минуте на забил пенальти после игры рукой и просмотром судьей ВАР.
И все таки украинцы дотянули до финального свистка, одержав столь важную победу.
Украина – Северная Македония 2:1
Голы: Ярмоленко (29), Яремчук (34) - Алиоски (57)
Обзор матча:
Видео гола Ярмоленко:
Видео гола Яремчука:
Пенальти и гол Алиоски:
Нереализованный пенальти Малиновским
Популярное сейчас
- Украина – Северная Македония. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура чемпионата Европы
- Украина - Северная Македония. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 17.06.2021
- Автор дубля в ворота швейцарцев отодвинул бутылки с колой – итальянец повторил жесты CR7 и Погба
- Трубину набросали полную сетку, Цыганков забил. ВИДЕО с тренировки сборной Украины
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО
- Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы во время медового месяца. ФОТО