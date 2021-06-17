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Украина – Северная Македония 2:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
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(8 голосов)

Видеообзор поединка

Украина – Северная Македония 2:1. Видео голов и обзор матча

GETTY IMAGES

Новина українською

Сборная Украины играла матч второго тура группового раунда Евро-2020 против Северной Македонии.

На 29-й минуте матче счет открыл Андрей Ярмоленко После подачи углового с левого края Александр Караваев пяткой продлил на дальнюю штангу низом, а Ярмоленко замкнул.

Ну а ещё через 5 минут Роман Яремчук удвоил преимущество нашей команды - Роман избежал офсайда, под углом вывалился на вратаря и обманул кипера, пробив в ближний угол!

После перерыва македонцы вернулись в игру - на 57-й минуте заработали пенальти. Алиоски с точки не смог переиграть Бущана, но оказался первым на добивании.

У нашей команды был шанс закрыть игру досрочно, но Малиновский на 83-й минуте на забил пенальти после игры рукой и просмотром судьей ВАР.

И все таки украинцы дотянули до финального свистка, одержав столь важную победу.

Украина – Северная Македония 2:1

Голы: Ярмоленко (29), Яремчук (34) - Алиоски (57)

Обзор матча:

Видео гола Ярмоленко:

Видео гола Яремчука:

Пенальти и гол Алиоски:

Нереализованный пенальти Малиновским

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В статье: Украина Северная Македония
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(8 голосов)
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Комментарии (60)
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trey222
17.06.2021 в 20:04
С победой.
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0
0
trey222
17.06.2021 в 20:03
Болельшиков сборной Украины с первой победой.
Ответить
0
0
Leolion (Alicante)
17.06.2021 в 18:53
Читаю зарубежные сайты, все болелы боготворят Зину и называют заменой Де Брюйне. Это разниться с нашей «поддержкой».Сборную с победой!
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+2
-2
Dalskyi (Sviaschene)
17.06.2021 в 18:42
З перемогою! Хто там шо і як пише, глибоко начхати. Три бали є? Мабудь ідіть проспіться.
Ответить
+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 18:33
Шева на прессухе: "Беседин вышел, освежил игру..." Ну о чем с ним говорить?...
Ответить
+6
-1
vlotko (Броди)
17.06.2021 в 19:38
А що йому залишається говорити? Сказати, що я в черговий раз помилився! Та і Циганков був не кращий, важко в такій ситуації увійти в гру.
Ответить
0
0
ВиктАн
17.06.2021 в 18:31
Такое. Есть куда расти.
Ответить
+1
0
prostors (Вольногорск)
17.06.2021 в 18:29
Им что Шевченко рассказал, что они сильные игроки, профи? Да их гонять надо как сидоровых коз. Они в первом тайме сами создали 2 момента себе и во втором сыграли расхлябанно, за что и поплатились голом. Что Зина делает на поле? Зина с Малиной считают себя звездами? Конечно есть указания Тренера, еще неизвестно, что он ставит за задачи, может они выполняют установки. Тогда тренер слабенький. В общем сыграли слабо, свободно могли сыграть сильнее, Но. Конечно они могут не выкладываться по полной, оставить силы на игры после группы, ну не знаю.
Ответить
0
0
lir1205 (Запорожье)
17.06.2021 в 18:28
Игра разбалансирована. Шевченко недотренер, так организовывают игру только стажеры. Игроки не владеют на левом фланге навыками игры. Мыколенко не может играть за всех. Малиновский и Зинченко вообще обозрели и игры не показывают. Все тут кричали, что психолога надо Мыколенка а по мне надо психолога для Шевченка, чтобы понял, что надо сделать в команде коллективную игру!
Ответить
+2
0
prostors (Вольногорск)
17.06.2021 в 18:27
Им что Шевченко рассказал, что они сильные игроки, профи? Да их гонять надо как сидоровых коз. Они в первом тайме сами создали 2 момента себе и во втором сыграли расхлябанно, за что и поплатились голом. Что Зина делает на поле? Зина с Малиной считают себя звездами? Конечно есть указания Тренера, еще неизвестно, что он ставит за задачи, может они выполняют установки. Тогда тренер слабенький. В общем сыграли слабо, свободно могли сыграть сильнее, Но?
Ответить
0
0
avatar
Footballer16
17.06.2021 в 18:22
Наши только удары с пенальти отрабатывают на тренировках по-видимому, а на другие тактико-технические действия кладут болт. Оба подбора македонцы выиграли без борьбы со стороны наших игроков.
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+1
0
royalstas (Вінниця)
17.06.2021 в 18:18
Я просто вражений кожним рішенням Шевченка....... це був жахливий другий тайм від якого я довго ще буду плюватись. Геніальне рішення сісти в захист і зіграти на контратаки коли Ярмола не біжить стоїв попереду лише Яремчук і куча півзахисників в центрі......Хто мав втікати в контри? Чому не продовжувати грати в контроль, випустити Марлоса який може потримати мяч..... Але ні краще випустити другого опорника проти нулячої команди яка толком не атакувала мала моменти лише з дальних ударів та стандартів.....
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+9
0
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
17.06.2021 в 18:18
А первый тайм наши выдали просто СУПЕР!!! Да и наш голкипер сегодня выдал ЧУДО-МАТЧ!
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+2
0
cucumber (Киев)
17.06.2021 в 18:13
Перемога на нервах. Збірна у другому таймі примерно з 77 -80 хвилини мертва як у грі з голандцями так і в грі з півд.македонцями. Австрійці могут таке не пробачити. Хоча, хто знає, може Шева по першому тайму в перерві сказал, що не треба атакувати, а утримувати рахунок. Миколенко схоже став боятися створити помилку, тому й більшисть його пасів назад. Зіна хорош в отборі, але з пасом на загострення - проблема. Респект Я.-Я !! вася огурцов під теліком на грані інфаркта.
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+5
-1
avatar
veles7 (Днепр)
17.06.2021 в 18:08
Что не говорите - Шевченко чудо-тренер. Отличный первый тайм - во втором все резко забыли как бегать. Блокировать удары тоже перестали - пусть Бущан отбивает как может. Малиновский бьёт пенальти не глядя, хотя вратарь уже лежит в углу - суперпрофи, нечего добавить. Вдобавок супертренер выпускает в конце отморозка, который на последних минутах играет пяточкой и обрезает всю команду. Ещё добавлю, что именно ради этого чудо-тренера обосрали конец карьеры Фоменко и слили в унитаз прошлый Евро. А теперь стонут об антирекордах.
Ответить
+6
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
17.06.2021 в 18:04
да уж, с такой игрой от Австрии 3-4 мяча влетит...
Ответить
+5
-2
approximately (У моря)
17.06.2021 в 18:03
Беседин деревянный, Цыганков похоже еще не в форме.
Ответить
+12
0
фрілансер (Львів)
17.06.2021 в 18:02
Завдання й мрія-- вихід з групи! А там хтось післяматчеві пенальті вчився пробивати!?
Ответить
+4
0
avatar
meffi (Захід)
17.06.2021 в 17:58
Це торба... Нерви на рівному місці. Лівий пеналь в наші ворота. Малиновський не забиває. Нам бажано було вигравати з різнице в два м'ячі. Бесєдін чудить на останній доданій....
Ответить
+4
-1
Ariakiev01 (Київ)
17.06.2021 в 17:58
Мда былоб +1 по забитым пропущеным. А теперь нужно молится на то чтобы если продует Австрия так 2:0. И ничьи хватит с ними. Хотя тут пофиг 2е мето - это Италия и билет на самолет.
Ответить
+1
0
ua_fan (south ukraine)
17.06.2021 в 17:58
Надо сборной предоставить статистику, сколько в стране случилось инфарктов и инсультов за время матча, раз другие методы не действуют. С победой, мужики
Ответить
+4
0
kalan-86 (Анкара)
17.06.2021 в 17:57
Беседин!!! Как можно быть таким дол…бом?!! Как можно как похабно по-пижонски, пяткой, отбросить мяч прямо сопернику в ноги и чуть окончательно не похоронить сборную в самом конце, когда уже нужно было просто придержать мяч?!
Ответить
+8
-2
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
17.06.2021 в 19:04
найди его фото, глянь на лицо, всмотрись в глаза. Интеллекта не видно.
Ответить
0
0
schabay (Краснодон)
17.06.2021 в 19:29
Макет нападающего...
0
0
alex.belogubko (одесса)
17.06.2021 в 17:55
что бы этого Беседина и близко не было на поле до конца ЧЕ --есть кем заменить -Довбик -ЗУБ и т-д--Малину и Зину в запас 2 сачка ленивых
Ответить
+8
-3
kanoist (мариуполь)
17.06.2021 в 17:54
Как так,у них на добивании было 4 человека,где были наши? Таже ситуация с пенальти в ворота македонцев,где наши? Что творят наши??? 1 тайм... сказка,что случилось с командой во 2 тайме? Шева что ты там наговорило команде в перерыве? Как играть с Австрией с такой игрой,коммент заорал так когда игра закончилась,как будто мы выиграли в финале у Франции, клоун,всю игру смотрел с выкл. Звуком)))))
Ответить
+8
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
17.06.2021 в 17:56
Пеналі потрібно забивати.
Ответить
+4
0
grassion (Харьков)
17.06.2021 в 18:14
Я т.ж. ору с этих клоунов! У Македонцев пол команды на добивание выбегает, а наши стоят курят, потом плечами пожимают... Шапаренко вообще вышел один на один и включил актера...Беседин решил техникой блеснуть на последней минуте..
Ответить
+3
0
Litb@rski (Кёльн)
17.06.2021 в 17:46
Вчера кто то писал о ,,заговоре Газпрома и уефа с назначением арбитры с Аргентины .....чел судит хорошо
Ответить
+6
-2
маклауд (Украина)
17.06.2021 в 17:54
хз, пеналь лівий)
Ответить
+4
-1
avatar
alex 66 (Кременчук)
17.06.2021 в 18:14
А как он попал на Евро? УЕФА опять дуркует.
Ответить
+1
0
недалековідКиева (Біла Церква)
17.06.2021 в 17:44
Є Циганков, нукуй ти берешся..
Ответить
+3
-2
aleks68
17.06.2021 в 17:43
главное удержать счёт?все брёвна на поле.почему ни одна .....не побежала добивать мяч после незабитого малиновским пенальти?
Ответить
+10
-4
недалековідКиева (Біла Церква)
17.06.2021 в 17:45
Ти дурак?
Ответить
+3
-4
aleks68
17.06.2021 в 17:46
от дурака и слышу.что делает на поле беседин?
+6
-5
недалековідКиева (Біла Церква)
17.06.2021 в 17:50
Добиває незабиті пеналі.
+2
-5
oleg.m.3972 (Харьков)
17.06.2021 в 19:07
В мечтах ?
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 17:43
Малина! Урод.
Ответить
+3
-4
alex.belogubko (одесса)
17.06.2021 в 17:57
почему не бил Цыган --позор ели выиграли --2 тайм стояли калеки --Беседина в глубокий запас --бревно
Ответить
+6
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
17.06.2021 в 17:41
Ну от і лідер показав клас.
Ответить
+7
-1
Justise (Львів)
17.06.2021 в 17:45
За два останні товариські матчі він мене реально бісив...за два на ЧЄ краще но не вище середнього
Ответить
+5
0
недалековідКиева (Біла Церква)
17.06.2021 в 17:37
Хто бачив Степаненко? А він там є.
Ответить
+3
-2
aleks68
17.06.2021 в 17:38
то же и о шапоренко
Ответить
+6
-5
oleg.m.3972 (Харьков)
17.06.2021 в 19:06
Степаненко с хронической травмой.
Ответить
0
0
Igor.ko (Львів)
17.06.2021 в 17:35
Миколенко, Караваєв, Шапаренко - не тягнуть рівня збірної (((
Ответить
+5
-7
fanat_football (Херсон)
17.06.2021 в 17:28
На второй тайм вышли на расслабоне? Напрасно.
Ответить
+6
0
kalan-86 (Анкара)
17.06.2021 в 17:19
Какие там Навасы, Нойеры и Тер Штегены…Бущан!!! Бущанище! Откройте глаза европейские гранды! Парень в самом соку! Правда Динамо его просто так не отдаст. Но Гоша красавец! Стена у нас на воротах! Жаль только защитники не дотягивают до его уровня.
Ответить
+9
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
17.06.2021 в 17:21
Да уж защита дырка
Ответить
+3
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
17.06.2021 в 18:09
может надо было набрать защитников из Кропивницкого?
+1
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
17.06.2021 в 17:17
Караваева завтра в Киев. Если он останется я следующий матч не смотрю. Как можно так привозить? Просто подаренный гол.
Ответить
+8
-1
kalan-86 (Анкара)
17.06.2021 в 17:21
По поводу гола 100% согласен, по поводу в Киев-нет. Но в общем, он в этом матче не успевает за динамикой-это факт.
Ответить
+1
-1
маклауд (Украина)
17.06.2021 в 18:01
Лузер, не дивись і не пиши х...ню, гольовий пас багато коштує!
Ответить
+3
-1
avatar
Artem-south (Херсон)
17.06.2021 в 17:07
Ну Миколенко ни о чем. Ставьте дизлайки, кидайте камнями, пишите "побойся Бога", но это, по-моему, очевидно
Ответить
+11
-5
kalan-86 (Анкара)
17.06.2021 в 17:16
К огромному своему сожалению, я вынужден согласиться :(
Ответить
+6
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
17.06.2021 в 17:18
Может и так. Но Караваев просто топ баран
Ответить
+4
-5
Камонплей
17.06.2021 в 17:02
Почали дуже нервово, потім вирівнялись. Малина взагалі міг швидко матч закінчити з тим карате. ЯрЯр продовжують бути лідерами. Радий за обох, бо клубний сезон в них був доволі лайняний. Караваєв тримає рівень, Миколенко все ще нервує. Головне аби не перейшли на ватокат в 2 таймі, бо зазвичай це в нас привозами завершується. Треба ще хоча б один. ps Шапаренко довбограй. в базар-лізі такі нирки проходять?
Ответить
+7
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.06.2021 в 17:01
кто-нить, смените Миколенко плес
Ответить
+4
-1
kalan-86 (Анкара)
17.06.2021 в 17:00
Дать Шапаренко подзатыльник обязательно. Пижон…только себя на желтую посадил. Ну и концентрацию не терять во втором тайме, чтоб погоня за большей разницей голов не превратилась в минимальную победу в нервной обстановке на последних минутах. P.S. Хейтеры Ярмоленко, признайтесь наконец, что Андрюха вас всех заткнул.
Ответить
+6
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
17.06.2021 в 16:55
Поки все солідно, але попереду другий тайм, а нам у ТРИ м'ячи перемагати!
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+1
-1
avatar
alex 66 (Кременчук)
17.06.2021 в 16:54
Пас Кары зачетный, реализация в норме, душим дальше.
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+5
0


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