"Свяжетесь со мной" - Ярмоленко вспомнил жест Роналду и прорекламировал Кока-Колу и Хайнекен
Шутник
Андрій Павелко в Фейсбук
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко был признан
После игры футболист дал небольшой комментарий на вручении данного приза, после чего решил несколько пошутить.
Андрей вспомнил
"Можно я поставлю Кока-Колу, поставлю Хайнекен? Свяжетесь со мной", - смеясь сказал Ярмоленко, покидая зал.
???? @Yarmolenko_7— Radio MARCA (@RadioMARCA) June 17, 2021
???? "Vi a @cristiano hacer esto... yo lo pongo más cerca"
???? "¡LLAMADME!" ???? pic.twitter.com/v8OiZceE8e
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Комментарии (11)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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Барселиниус (землянин)
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M&M (Lviv)
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efim423 (odessa)
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