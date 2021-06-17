"Свяжетесь со мной" - Ярмоленко вспомнил жест Роналду и прорекламировал Кока-Колу и Хайнекен

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко был признан лучшим игроком матча с Северной Македонией (2:1) по версии УЕФА.

После игры футболист дал небольшой комментарий на вручении данного приза, после чего решил несколько пошутить.

Андрей вспомнил жест Роналду , который убрал из кадра Кока-Колу, и сделал все наоборот.

"Можно я поставлю Кока-Колу, поставлю Хайнекен? Свяжетесь со мной", - смеясь сказал Ярмоленко, покидая зал.