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"Свяжетесь со мной" - Ярмоленко вспомнил жест Роналду и прорекламировал Кока-Колу и Хайнекен

Украинские
Обновлено
(7 голосов)

Шутник

"Свяжетесь со мной" - Ярмоленко вспомнил жест Роналду и прорекламировал Кока-Колу и Хайнекен

Андрій Павелко в Фейсбук

Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко был признан лучшим игроком матча с Северной Македонией (2:1) по версии УЕФА.

После игры футболист дал небольшой комментарий на вручении данного приза, после чего решил несколько пошутить.

Андрей вспомнил жест Роналду, который убрал из кадра Кока-Колу, и сделал все наоборот.

"Можно я поставлю Кока-Колу, поставлю Хайнекен? Свяжетесь со мной", - смеясь сказал Ярмоленко, покидая зал.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Криштиану Роналду
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Комментарии (11)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 21:23
Кока-кола скоро станет признаком дурного тона.
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0
-2
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Барселиниус (землянин)
17.06.2021 в 21:12
Дотэпно. )
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+5
-2
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dimonxman again (London)
17.06.2021 в 21:10
Только перевод подправте. Он сказал не " Зв'яжеться зі мною", что подразумевает звонок РОНАЛДУ Ярмоленку, а сказал " Зв'яжітеся зі мною", что значило обращение к спонсорам и намек на спонсорский контракт :)))
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+5
0
Acsakal (Kharkov)
17.06.2021 в 21:15
Точний переклад "Зв'яжіться зі мною" (з приводу рекламного контракта).
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+5
0
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FCLviv (Львів)
17.06.2021 в 21:02
Ярмола молодець! Так тримати і наколотити ще голів австрійцям !
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+12
-2
avatar
M&M (Lviv)
17.06.2021 в 20:59
Моветон, хто тільки не піариться на тих бутилках....УЕФА потребовал от игроков не трогать бутылки спонсоров на пресс-конференциях Евро-2020
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+1
-9
efim423 (odessa)
17.06.2021 в 21:14
моветон был бы, если дзюба в прямом эфире присел бы на бутылочку ))
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+4
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.06.2021 в 20:42
Если бы не смеялся, было бы совсем классно )
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+1
0
lucky_guy
17.06.2021 в 20:50
Без смеха и президентом можно стать )
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+8
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.06.2021 в 21:06
през - дурачок, а Ярмола хороший футболист :)
+4
-2
Джин Тоник (R)
17.06.2021 в 20:41
Украина за ЗОЖ
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+1
0


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