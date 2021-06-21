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Украина – Австрия 0:1. Видео гола и обзор матча

Украинские
(3 голосов)

Видеообзор поединка

Украина – Австрия 0:1. Видео гола и обзор матча

uefa.com

Новина українською

Сборная Украины играла с Австрией в 3-м туре группового раунда Евро-2020.

Начали австрийцы активно, в то время как Украина поджалась к своим воротам.

И пропустила наша команда на 21-й минуте. После углового Баумгартнер выиграл борьбу у Забарного и проткнул мяч в ворота.

Украина – Австрия 0:1

Гол: Баумгартнер (21)

Гол Баумгартнера:

Обзор матча:

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В статье: Украина Австрия
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Комментарии (3)
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enigma_v75 (Одесса)
21.06.2021 в 21:11
Ще рано що підсумовувати, але є багато питань до футболістів та тренерського штабу. Ніяких не повинно бути виправдовувань. Якщо ти граєш за національну збірну, ти мусиш викластися на всі 100% з гаком. Ті хто прагнуть перемагати показують результат та гру. Результати сезону закономірні. У Македонії ледь виграли, то що опумкаєтесь до такого рівня? Єдиний плюс, що не будемо з Італією грати в 1/8. Можливо пощастить і вийдемо з третього місця і будуть шанси все ж таки зіграти краще наступну гру. Пане Шевченко! Робіть щось з командою, забудьте про Марлоса, він вже не помічник команді, Бєсєдін жахливий, не грає він. Де той Судаков, дали би йому більше шансів заграти. Сьогодні команда виглядала розгубленою, на полі Левів не було.
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veles7 (Днепр)
21.06.2021 в 20:49
Проорал, когда комментатор начал плести, что у команды нет сил после тяжёлого сезона. Это где же они силы оставили? В ЧУКре? Просто сюр. Что футболёры, что комментаторы. Про тренеров вообще молчу.
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lir1205 (Запорожье)
21.06.2021 в 21:02
их надо на месяц загнать на тренажеры ибо физики вообще нет а о командной игре вообще говорить -НЕЧЕГО. Шева - НЕДОТРЕНЕР!
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