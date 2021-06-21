Украина – Австрия 0:1. Видео гола и обзор матча

Ще рано що підсумовувати, але є багато питань до футболістів та тренерського штабу. Ніяких не повинно бути виправдовувань. Якщо ти граєш за національну збірну, ти мусиш викластися на всі 100% з гаком. Ті хто прагнуть перемагати показують результат та гру. Результати сезону закономірні. У Македонії ледь виграли, то що опумкаєтесь до такого рівня? Єдиний плюс, що не будемо з Італією грати в 1/8. Можливо пощастить і вийдемо з третього місця і будуть шанси все ж таки зіграти краще наступну гру. Пане Шевченко! Робіть щось з командою, забудьте про Марлоса, він вже не помічник команді, Бєсєдін жахливий, не грає він. Де той Судаков, дали би йому більше шансів заграти. Сьогодні команда виглядала розгубленою, на полі Левів не було.