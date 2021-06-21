Украина – Австрия 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
uefa.com
Начали австрийцы активно, в то время как Украина поджалась к своим воротам.
И пропустила наша команда на 21-й минуте. После углового Баумгартнер выиграл борьбу у Забарного и проткнул мяч в ворота.
Украина – Австрия 0:1
Гол: Баумгартнер (21)
Гол Баумгартнера:
Обзор матча:
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Комментарии (3)
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enigma_v75 (Одесса)
21.06.2021 в 21:11
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veles7 (Днепр)
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lir1205 (Запорожье)
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