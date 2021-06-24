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Что делать со шведами, почему сорвался Миколенко, еще одни Карпаты?! - ТаТоТаке №236

Украинские
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(1 голосов)

Свежий выпуск шоу

Что делать со шведами, почему сорвался Миколенко, еще одни Карпаты?! - ТаТоТаке №236

Скриншот: ТаТоТаке

Новина українською

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив в шоке от того, сколько фарта у Андрея Шевченко - так выйти в плей-офф мог только он. Анализируем и ищем силу и слабость Швеции - обещаем, что нам точно будет удобнее, чем с Австрией.

Кроме того в выпуске - еще один клуб серии А, который хочет Супрягу, создание новых (!) Карпат, странное поведение Зари.

  • Анонс
  • Философия Спиваковского
  • Украина стала хорошей командой?
  • Шевченко - бессмертный
  • Главная сила и слабость Швеции
  • Мы лучше шведов во всем!
  • Кто сыграет в старте?
  • А что с физикой?
  • Почему Миколенко кричал на Яремчука?
  • Миколенко - главный провал на Евро?
  • Спиваковский намекает на страшное
  • А что Супряга? Есть инсайд о серии А
  • Новые детали эпопеи Карпат
  • Абсурдная поведение Зари
  • Ставка от Сенькива
  • Прощание
  • Бекстейдж

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В статье: Украина ТаТоТаке
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.06.2021 в 22:39
а что это за сушёный дмитрий певцов и дима коляденко?
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LAZ E183 (Рига)
24.06.2021 в 21:39
Так в Другій лізі скоро доведеться створювати спеціальну групу для сім'ї Карпат.
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