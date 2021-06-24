Что делать со шведами, почему сорвался Миколенко, еще одни Карпаты?! - ТаТоТаке №236

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив в шоке от того, сколько фарта у Андрея Шевченко - так выйти в плей-офф мог только он. Анализируем и ищем силу и слабость Швеции - обещаем, что нам точно будет удобнее, чем с Австрией.

Кроме того в выпуске - еще один клуб серии А, который хочет Супрягу, создание новых (!) Карпат, странное поведение Зари.