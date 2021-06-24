Что делать со шведами, почему сорвался Миколенко, еще одни Карпаты?! - ТаТоТаке №236
Свежий выпуск шоу
Скриншот: ТаТоТаке
Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив в шоке от того, сколько фарта у Андрея Шевченко - так выйти в плей-офф мог только он. Анализируем и ищем силу и слабость Швеции - обещаем, что нам точно будет удобнее, чем с Австрией.
Кроме того в выпуске - еще один клуб серии А, который хочет Супрягу, создание новых (!) Карпат, странное поведение Зари.
- Анонс
- Философия Спиваковского
Украинастала хорошей командой?
- Шевченко - бессмертный
- Главная сила и слабость Швеции
- Мы лучше шведов во всем!
- Кто сыграет в старте?
- А что с физикой?
- Почему Миколенко кричал на Яремчука?
- Миколенко - главный провал на Евро?
- Спиваковский намекает на страшное
- А что Супряга? Есть инсайд о серии А
- Новые детали эпопеи Карпат
- Абсурдная поведение Зари
- Ставка от Сенькива
- Прощание
- Бекстейдж
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.06.2021 в 22:39
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LAZ E183 (Рига)
24.06.2021 в 21:39
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