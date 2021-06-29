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Швеция – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(3 голосов)

Видео голов и обзор поединка

Швеция – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

UEFA

Новина українською

Сборная Украины играет матч 1/8 финала Евро 2020 против Швеции.

Несмотря на оборонительный стартовый состав, наша команда открыла счет на 27-й минуте.

После двух переводов с фланга на фланг с паса Ярмоленко Зинченко смог пробить вратаря.

Однако дотерпеть до перерыва мы не смогли. После веерной атаки Форсберг не без рикошета, однако сравнял счет на 43-й минуте.

Швеция – Украина 1:1

Голы: Форсберг (43) - Зинченко (27)

Гол Зинченко:

Гол Форсберга:

Обзор первого тайма:

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В статье: Украина Швеция Александр Зинченко
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Комментарии (26)
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.06.2021 в 23:14
Таке саме гівно як і з австрійцями. Ніякої боротьби.
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0
-2
Лекарь (село Дарница)
29.06.2021 в 23:17
Глупость
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+1
-1
avatar
Американец 2000
29.06.2021 в 23:12
Шапаренко на выход ((((((((((((((((
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+1
-1
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 23:01
Поїхали ! Ще 45 хв пасів впоперек і назад.
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+2
-1
avatar
Американец 2000
29.06.2021 в 23:00
Шевааааааа ((((((( Убери на х...й этого деревянного Забарного ((((((((((((((( Сколько он уже нам голов принёс - д а у н ((((((((((((((((((((((((((
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+1
-2
Лекарь (село Дарница)
29.06.2021 в 23:09
Господи, откуда такие идиотики берутся?
Ответить
+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.06.2021 в 23:00
Проблема наших это боязнь. Все игры с дрожащими коленями. Шведы не чем не лучше. Но Шведы играют спокойно даже когда проигрывали. А наши боятся. От туда и мячи и валидольные последние минуты на последних минутах
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+2
-1
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 23:10
Караваєв в 60% від чужої штрафної пасує назад
Ответить
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
29.06.2021 в 22:59
второй год говорю, что с Пазиком во главе сборная может более-менее играть только наугад на морально-волевых
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0
-1
vituynia (Черкассы)
29.06.2021 в 22:59
Больше половины пасов назад,даже когда никто не давит,ну нельзя же так бояться пропустить. Если боишься, обязательно пропустишь. Добровольно прижимаемся к своим воротам. Может хоть во втором тайме дрожь пройдёт...
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+3
-1
alex.belogubko (одесса)
29.06.2021 в 22:59
не какого паса не было на Зину -Ярмола бил по воротам а мяч срезался -нужна замена Сидорчеку -Шапаренко а гол от Забарного влетел- надо атакавать а не стоять и не играть назад --скорости вообще нет как и игры --с такой пешей игрой проиграют --Ярмола -Яремчук не какие --выпускайте Малину пусть лупит по воротам -другого выхода нет--слабоки
Ответить
+1
-1
wellaflex (николаев)
29.06.2021 в 22:59
Опять этот ссыкловатый футбол.посчитали что гола на хватит((
Ответить
+3
-1
Джин Тоник (R)
29.06.2021 в 22:57
Верим в команду!Забарного в Баварию за 200 млн эвро!Лучший
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+2
-3
Mikh (Київ)
29.06.2021 в 23:01
У нас, схоже, всі «лучші». Ярмола з Шапаренком щось намагаються, решта перелякані.
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+4
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 22:56
Не забувайте, що в Топ-5 грають лише 2 з 11, і ті нерегулярно. На відміну від шведів.
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+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
29.06.2021 в 23:00
не забувайте що тренує Пазік
Ответить
+2
-1
rivnenskyi (Рівне)
29.06.2021 в 22:53
М-да. То є дно. Я про обидві команди - ходять пішки по полю.
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+4
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 22:52
Молодці, поки що непогано, але не варто розслаблятися.
Ответить
+5
-1
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 22:55
А що тоді погано?
Ответить
+4
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 22:58
0,5
0
-1
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 22:52
Моя ставка 2: 1 на користь шведів, але що одні що інші ходячі сонні мухи. Наші взагалі 98% пасів поперек чи назад, весь час чогось бояться. Короче ця пара то мрія всіх у 1/4
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+1
-4
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
29.06.2021 в 22:50
Что произошло с нашими понтовиками? Что не матч - полные штаны. Шведы даже когда проигрывают, без нервов играют, наши что с мячом, что без мяча, зажатые как девочки на первом свидании. Зина, в топку со своими жестами, пока вы еще никаких прощений не заслужили, не говоря уже что б ты нам рот затыкал. Посмотрим 2й тайм. Настроение пессимистическое.
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+4
-4
pilips111 (Чернигов)
29.06.2021 в 22:48
Конченные, опять пасы назад, ну и доигрались. Неисправимые бараны. Да дайте вы пас вперёд и играйте, даже, если потеряете так на их половине поля, а пасы на своей половине всё равно, рано или поздно приводят к ошибке. Ослы тупые
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+9
-2
axellience (Malaga)
29.06.2021 в 22:51
Эта фишка Украины пасовать назад и на своей половине поля, даже когда случайно на половине поля соперника оказываются тут же пасуют назад
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+6
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 22:56
А коцапи куди пасують?
+1
-2
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 22:54
Четверту гру підряд вже от так пасують назад, грали реально тільки один тайм проти Македонії де населення менше за пів Києва, в другому македонці катали цих мажиків з печерських липок.
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+2
-3


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