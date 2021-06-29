Швеция – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видео голов и обзор поединка
UEFA
Сборная Украины играет матч 1/8 финала
Несмотря на оборонительный стартовый состав, наша команда открыла счет на 27-й минуте.
После двух переводов с фланга на фланг с паса Ярмоленко Зинченко смог пробить вратаря.
Однако дотерпеть до перерыва мы не смогли. После веерной атаки Форсберг не без рикошета, однако сравнял счет на 43-й минуте.
Швеция – Украина 1:1
Голы: Форсберг (43) - Зинченко (27)
Гол Зинченко:
Гол Форсберга:
Обзор первого тайма:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- С двумя опорниками, без Малиновского и с Шапаренко. Стартовые составы на матч Швеция - Украина
- Стало известно, почему Кулач покинул Ворсклу
- Швеция - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2020
- Источник: Один из ключевых игроков сборной Украины не сыграет против Швеции
- Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО
- Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (26)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
29.06.2021 в 23:14
Ответить
0
-2
Лекарь (село Дарница)
29.06.2021 в 23:17
Ответить
+1
-1
Американец 2000
29.06.2021 в 23:12
Ответить
+1
-1
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 23:01
Ответить
+2
-1
Американец 2000
29.06.2021 в 23:00
Ответить
+1
-2
Лекарь (село Дарница)
29.06.2021 в 23:09
Ответить
+1
0
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.06.2021 в 23:00
Ответить
+2
-1
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 23:10
Ответить
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
29.06.2021 в 22:59
Ответить
0
-1
vituynia (Черкассы)
29.06.2021 в 22:59
Ответить
+3
-1
alex.belogubko (одесса)
29.06.2021 в 22:59
Ответить
+1
-1
wellaflex (николаев)
29.06.2021 в 22:59
Ответить
+3
-1
Джин Тоник (R)
29.06.2021 в 22:57
Ответить
+2
-3
Mikh (Київ)
29.06.2021 в 23:01
Ответить
+4
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 22:56
Ответить
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
29.06.2021 в 23:00
Ответить
+2
-1
rivnenskyi (Рівне)
29.06.2021 в 22:53
Ответить
+4
-4
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 22:52
Ответить
+5
-1
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 22:55
Ответить
+4
-2
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 22:58
0
-1
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 22:52
Ответить
+1
-4
wolf_enstein (Кот Тангенс)
29.06.2021 в 22:50
Ответить
+4
-4
pilips111 (Чернигов)
29.06.2021 в 22:48
Ответить
+9
-2
axellience (Malaga)
29.06.2021 в 22:51
Ответить
+6
-2
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 22:56
+1
-2
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 22:54
Ответить
+2
-3
Лучшие букмекеры
загрузка...