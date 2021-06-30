Швеция – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор поединка
Faisal HQ
Сборная Украины играет матч 1/8 финала
Несмотря на оборонительный стартовый состав, наша команда открыла счет на 27-й минуте.
После двух переводов с фланга на фланг с паса Ярмоленко Зинченко смог пробить вратаря.
Однако дотерпеть до перерыва мы не смогли. После веерной атаки Форсберг не без рикошета, однако сравнял счет на 43-й минуте.
Во втором тайме украинцы больше оборонялись, а в овертайме после фола Даниэльссона на Беседине и вынужденного выхода Довбика дожали соперника, который остался в меньшинстве.
Причем победный гол на 120-й минуте забил именно Довбик.
Швеция – Украина 1:2
Голы: Форсберг (43) - Зинченко (27), Довбик (120+1)
Удаление: Даниэльсон (98)
Обзор матча:
Гол Зинченко:
Гол Форсберга:
Удаление Даниэльсона:
Гол Довбика:
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