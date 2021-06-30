Швеция – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины играет матч 1/8 финала Евро 2020 против Швеции.

Несмотря на оборонительный стартовый состав, наша команда открыла счет на 27-й минуте.

После двух переводов с фланга на фланг с паса Ярмоленко Зинченко смог пробить вратаря.

Однако дотерпеть до перерыва мы не смогли. После веерной атаки Форсберг не без рикошета, однако сравнял счет на 43-й минуте.

Во втором тайме украинцы больше оборонялись, а в овертайме после фола Даниэльссона на Беседине и вынужденного выхода Довбика дожали соперника, который остался в меньшинстве.

Причем победный гол на 120-й минуте забил именно Довбик.

Швеция – Украина 1:2

Голы: Форсберг (43) - Зинченко (27), Довбик (120+1)

Удаление: Даниэльсон (98)

Обзор матча:

Гол Зинченко:

Гол Форсберга:

Удаление Даниэльсона:

Гол Довбика: