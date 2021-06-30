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Швеция – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(23 голосов)

Видео голов и обзор поединка

Швеция – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча

Faisal HQ

Новина українською

Сборная Украины играет матч 1/8 финала Евро 2020 против Швеции.

Несмотря на оборонительный стартовый состав, наша команда открыла счет на 27-й минуте.

После двух переводов с фланга на фланг с паса Ярмоленко Зинченко смог пробить вратаря.

Однако дотерпеть до перерыва мы не смогли. После веерной атаки Форсберг не без рикошета, однако сравнял счет на 43-й минуте.

Во втором тайме украинцы больше оборонялись, а в овертайме после фола Даниэльссона на Беседине и вынужденного выхода Довбика дожали соперника, который остался в меньшинстве.

Причем победный гол на 120-й минуте забил именно Довбик.

Швеция – Украина 1:2

Голы: Форсберг (43) - Зинченко (27), Довбик (120+1)

Удаление: Даниэльсон (98)

Обзор матча:

Гол Зинченко:

Гол Форсберга:

Удаление Даниэльсона:

Гол Довбика:

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В статье: Украина Швеция Александр Зинченко
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Комментарии (129)
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alex.belogubko (одесса)
30.06.2021 в 01:13
Зина исправился а Малина пусть сидит в запасе -пока не научиться бить как Форсберг у шведов
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0
0
roman62 (львів)
30.06.2021 в 01:12
Маю дурну звичку, після наших перемог зайти на російський сайт чемпіонат і там почитати коментарі, переважно їхнє плювання на наші виграші мені піднімає настрій. Ось і сьогодні зайшла почитати, і майже всі коментарі нас вітали, аж не цікаво стало, вийшла, а потім зайшла сюда і почитала коментарі тут. І мені встало соромно, майже кожен другий допис один негатив, скажу чесно з таким ставленням нам і ворогів не треба!!!Чи була це найкраща гра нашої збірної? Напевно ні. Чи рада я що вони виграли і їх вітаю? Однозначно так. Молодці. А всі диванні критики які так сильно критикують гру збірної і тренера, можуть вийти на поле і показати як треба, а як не можуть то і говорити нема про що. Україна тільки вперед, і тільки до перемоги. Вітаю всю нашу країну з цією перемогою , знаю точно, що сьогодні не один вболівальник зірвав собі голос коли підтримував команду. Слава Україні
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0
0
avatar
Wreck (Киев)
30.06.2021 в 01:10
Снился сон, что Украина победит со счетом 2:1. Как не верить в чудеса после такого?
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+1
0
chino1961 (Сумская обл.)
30.06.2021 в 01:02
Кроме Бущана и Зины..ну и спасибо вышедшим на замены--а так НУЛЬОВЫЕ! Только впоперек пасы и назад...одна ТРУСОСТЬ. Не пойму а че так здыхает Ярмола...он что трудный сезон провел.......гм на заменах в АПЛ
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+1
-3
avatar
Американец 2000
30.06.2021 в 01:14
Подними свой жирный зад с дивана , выйди на футбольное поле и пробегись от ворот до ворот (((((((Если выживешь после этого будешь критиковать потом (((((((((
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0
-1
avatar
Artem-south (Херсон)
30.06.2021 в 00:59
Проходим Англию, Данию - и мы в финале) а вообще дойти до четвертьфинала это уже офигенно!
Ответить
+2
-1
Fishing 555 (Rivne)
30.06.2021 в 01:08
Ответить
0
0
11metrov (Dnepr)
30.06.2021 в 00:58
Даниэльсон сыграл В МЯЧ, а уж потом ему куда ногу было девать? Абсолютно левая красная
Ответить
0
-9
avatar
Американец 2000
30.06.2021 в 01:18
Если человек идиот , то это надолго ((((((((((((((((((Правила почитай ( если читать умеешь )За что нам пенальти дали в игре с Македонией ? Помнишь ? Караваев нечаянно зацепил ногой соперника ! Хотя сначала сыграл в мяч (((((
Ответить
0
0
NEMO1609 (KOTOROGONET)
30.06.2021 в 00:52
Зина сегодня отыграл на славу,Малина-отстой,Довбык-монстр,Беседин-самый полезный в составе.
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+6
0
avatar
Американец 2000
30.06.2021 в 01:11
Согласен на 100% !!!Ну Малина пару пасов дал обнадёживающих ! Видно с травмой играет !Также вернулся к жизни Цыганков , что было приятно ! И вообще все молодцы !!! Морозил во втором тайме Шапаренко ((( Видно не готов два тайма играть ((( А так никто особо не портил игру !!!
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0
0
fanat_football (Херсон)
30.06.2021 в 00:43
Саша Зинченко реабилитировался за предыдущие матчи .
Ответить
+4
0
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Artem-south (Херсон)
30.06.2021 в 00:57
Ну да, играл прям как в полуфинале лч
Ответить
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 01:07
Не гони, я не сторонник Зины, но сегодня он молодец.
0
0
avatar
Американец 2000
30.06.2021 в 00:42
Беседе видно п - здц (((((( Пахнет переломом (((((
Ответить
+1
-1
fanat_football (Херсон)
30.06.2021 в 00:44
Думаю, будет сильное растяжение и чуть надрыв связок. Перелома не будет.
Ответить
+1
0
avatar
Американец 2000
30.06.2021 в 01:01
Я помню таким ударом Сулаквелидзе ( Динамо Тбилиси ) сломал ногу нападающему Металлиста Сергею Малько в трёх местах ((((( Тройной перелом ((((( Малько больше в футбол после этого не играл ((((( Металлист тогда был первый год в вышке СССР , и обыграл в итоге Динамо Тбилиси 3 - 0 в Харькове была игра , я там был ! Динамо Тбилиси тогда была сильной командой !
0
0
Great fan (Алчевск)
30.06.2021 в 00:41
Некоторые «эксперты» быстро переобулись ))
Ответить
+5
-3
Spivak63
30.06.2021 в 00:41
Я хаял наших ! Подействовало! Молодцы, а Шведы костоломы и нэвдахы , фавориты мать их)))
Ответить
+1
0
avatar
Американец 2000
30.06.2021 в 00:40
Пора должок у Англии забирать !!!!!
Ответить
+6
0
Great fan (Алчевск)
30.06.2021 в 00:38
Молодцы!!!!
Ответить
+2
0
avatar
Американец 2000
30.06.2021 в 00:37
Где то в глубине души я верил что мы пройдём ! Всех с победой !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
0
-2
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
30.06.2021 в 00:53
«Американец 29.06.2021 в 8:36 - Украина - 7 - 0 ((((((»
Ответить
0
0
avatar
Американец 2000
30.06.2021 в 01:04
Я пытался завести наших как мог !!! ))))))))))))))))))Кажется удалось )))))))
0
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
30.06.2021 в 00:55
«Американец 29.06.2021 в 8:36 Швеция - Украина - 7 - 0 ((((((»
Ответить
0
0
Great fan (Алчевск)
30.06.2021 в 00:37
Любителям красивого футболу в комнату Франции и Голландии. Там ещё и погба исполнит
Ответить
+3
0
r o l e x (полтава)
30.06.2021 в 00:36
А может, как греки... Аппетит приходит во время еды...
Ответить
+5
0
r o l e x (полтава)
30.06.2021 в 00:34
Таки ж пропердели мы в 1/4! Х.з. радоваться или нет!
Ответить
+1
-1
osadob07 (жмеринка)
30.06.2021 в 00:37
да уж на гнилой кобыле
Ответить
0
-2
r o l e x (полтава)
30.06.2021 в 00:33
Спасибо, шведам ! Вытянули нас и в 1/8 и в 1/4 !
Ответить
+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 00:31
Подействовалоооооо!!!!!! Довбик, герой всего турнира!
Ответить
+3
0
r o l e x (полтава)
30.06.2021 в 00:31
Довбык розродывся :)!!!!!
Ответить
+3
0
oda1979 (Запорожье)
30.06.2021 в 00:31
Шо я говорил. Довбик забил
Ответить
+4
0
osadob07 (жмеринка)
30.06.2021 в 00:30
это дааааааааааааааааааааа
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
30.06.2021 в 00:30
Я хренею. Мы в большинстве. Подача в штрафную шведов, а там ОДИН игрок СБУ:))
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 00:29
Дали самую левую команду, удалили игрока, команда не сопротивляется, поддержка бог знает где, но есть. Сволочи, что вам еще надо?
Ответить
+2
-3
osadob07 (жмеринка)
30.06.2021 в 00:27
счёт по пенальти 36-35 в пользу сб укр
Ответить
0
-1
osadob07 (жмеринка)
30.06.2021 в 00:22
караваев первый раз отдал вперёд
Ответить
+2
-1
vukic (Odessa)
30.06.2021 в 00:21
Ця гра як порно в якому сруть на обличчя, актори думають не про те як вони виглядають а про бабки, наші теж рахують бабло за вихід в 1/4 а на все інше пох
Ответить
+2
-2
osadob07 (жмеринка)
30.06.2021 в 00:24
а хули,полный пансион
Ответить
0
-3
oda1979 (Запорожье)
30.06.2021 в 00:15
Щаз Довбик закатит.
Ответить
+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
30.06.2021 в 00:14
ппц Ярму поломали
Ответить
0
0
r o l e x (полтава)
30.06.2021 в 00:14
Такой футбол нам нах не нужен. Как по мне, уж лучше проиграть в красивой,комбинационной игре, чем это блевотное мямлянье
Ответить
+2
-2
Zelo (Дніпро)
30.06.2021 в 00:14
Сюр какой-то....Мне одному стыдно за игру ОБЕИХ команд? Адовый пиз@ец!!!
Ответить
+3
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
30.06.2021 в 00:13
да выпусти ты Безуса уже, против автобуса самое оно
Ответить
+2
-1
oda1979 (Запорожье)
30.06.2021 в 00:12
Так вот зачем нужен Беседин на поле:)))
Ответить
0
-3
Dimka26 (Чернигов)
30.06.2021 в 00:10
не понимаю на счет красной карты. а как мог швед сыграть в ситуации после удара по мячу? замереть в движении, игнорируя законы физики?
Ответить
+1
-7
oda1979 (Запорожье)
30.06.2021 в 00:12
Красная обоснованная. Таковы правила. Если в мяч, а потом движении ноги с риском нанесения травмы это красная.
Ответить
+2
0
oda1979 (Запорожье)
30.06.2021 в 00:09
Седану нужно палец в рот засовывать. Натуральнее выглядит. Пососет пальчик и успокоится.
Ответить
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 00:02
Вітя, рятуй це стадо.
Ответить
+2
-1
Лекарь (село Дарница)
30.06.2021 в 00:02
Ну что, ДЕБИЛОИДЫ, счастливы? Беседину ногу сломали, походу. У вас праздник!! Всем УРОДАМ шампанского!
Ответить
+1
-6
osadob07 (жмеринка)
30.06.2021 в 00:03
до свадьбы заживёт
Ответить
+1
-2
Лекарь (село Дарница)
30.06.2021 в 00:04
ПОШЕЛ НАХ*УЙ
+1
-4
osadob07 (жмеринка)
30.06.2021 в 00:05
сам дурак
0
-2
Лекарь (село Дарница)
30.06.2021 в 00:14
В Жмеринку - шампанского! Там праздник!
0
0
Wille_kiev (Украина)
30.06.2021 в 00:03
Дебилы, что с них возьмёшь
Ответить
+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 00:03
Пей сам...
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
30.06.2021 в 00:04
ПОШЕЛ НАХ*УЙ
0
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 00:07
Какой ты лекарь, если тебя самого лечить надо?
+1
-2
Лекарь (село Дарница)
30.06.2021 в 00:12
В Хмельницкий - шампанского!
+1
-2
oda1979 (Запорожье)
30.06.2021 в 00:07
Ты дурак? Швед играл в мяч. Потом Неконтролируемое движение.
Ответить
+1
-3
Лекарь (село Дарница)
30.06.2021 в 00:09
КРОТ? ПОШЕЛ НАХ*УЙ
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
30.06.2021 в 00:13
Дважды дурак. Я терпеть не могу ни ДК ни ШД.
0
0
Лекарь (село Дарница)
30.06.2021 в 00:16
Тем более, если слепой от рождения. Плесни себе, накати
0
0
oda1979 (Запорожье)
30.06.2021 в 00:24
Лекарь ты реальный иди@т
0
0
osadob07 (жмеринка)
30.06.2021 в 00:01
а яяй ,та удалите уже всю сб швеции ,хай наши апездолы уже выиграют
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+2
-2
vukic (Odessa)
30.06.2021 в 00:13
Вони всерівно будуть катати поперек на своїй половині, а караваєв назад буде віддавати.
Ответить
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
30.06.2021 в 00:00
Ебаа.. пи..сы.. всех нах вместе с Шевченко и всем итальянским сбродом. Кривоногие уб..ки. Я все сказал.
Ответить
+6
-4
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 23:58
Але чого Шева Селезньова і Мілю то не взяв? Вони б не загубилися у цій грі так точно
Ответить
+2
-1
osadob07 (жмеринка)
29.06.2021 в 23:56
Зинченко: За игру с Австрией нам всем очень стыдно.подожди дядя, что ты бкудешь говорить после этой игры
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+4
-1
Dimka26 (Чернигов)
29.06.2021 в 23:58
он будет палец ко рту подносить как во время празднования гола
Ответить
+4
-1
osadob07 (жмеринка)
29.06.2021 в 23:54
это жы не футбол,а какой то волютаризм
Ответить
+5
-1
Не дармоед (Запорожье)
29.06.2021 в 23:53
Ехали бы вы домой , супермены. Не отобрать,не передать,не принять,не говоря уже что бы ударить,это наверное из области фантастики.
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+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
29.06.2021 в 23:53
Безуса на финал берегут.
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+1
-1
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 23:53
Вже хочу почитати європейську пресу про цей матч, але шо там читати " випадкові збірні" , "хто переміг в антифутбол" тощо.
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+3
-1
Камонплей
29.06.2021 в 23:52
бєсєдін це не заміна =(
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+2
-1
Камонплей
29.06.2021 в 23:52
ЗАМІНИ ДЕ, СРАКА МОТИКА?
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0
0
avatar
Американец 2000
29.06.2021 в 23:52
Шева бараааааааааааааан (((((((((((((((((((((((((((((((((((
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+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
29.06.2021 в 23:54
Яке стадо такий і тренер.
Ответить
+2
-1
Wille_kiev (Украина)
29.06.2021 в 23:52
Наконец-то Беседин! Щас положит голешник, наслаждайтесь!)
Ответить
0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
29.06.2021 в 23:52
Все, Беседин вышел! Мальдивы...
Ответить
+2
0
football_soccer (Украина)
29.06.2021 в 23:51
после прошлых матчей 1/8 этот просто уныние. Максимум перекатывания мяча поперек , минимум риска. Никакого прессинга. За всю игру несколько фолов. Нельзя так играть.
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+5
0
pilips111 (Чернигов)
29.06.2021 в 23:50
Караваев .ука, все пасы назад, менять срочно, неужели Шева не видит?
Ответить
+3
-1
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 23:50
Вирішили що мало цієї насолоди, дарують нам ще 30хв феєрії та емоцій.
Ответить
+3
-2
avatar
dimonxman again (London)
29.06.2021 в 23:50
Абзац какая тупая игра. Я больше в телефоне сижу чем в экране.... Голубые, то есть синие вообще хотят забить? Не вылазят со своей половины даже когда у них мяч. А за редким случаем вылезли, подбежал Ярмола к штрафной шведов, стоит секунд 10, а в их штрафной 8 игроков и 1 Яремчук. Ё Б вашу мать, какого вы сюда приехали? Стоять пля? Забивать 3.14дуйте. 8идарасы пля.... ПЗДЦ, стыдно мне за такую сборную!
Ответить
+6
-3
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 23:55
Підписуюсь під кожним словом! Але зараз прибіжать захисники теорії що гра забувається а результат ні.
Ответить
+1
-1
avatar
Американец 2000
29.06.2021 в 23:49
Марлосаааааааааааааа !!! Шева выпусти Марлосааааааааааааааааааааа !!!
Ответить
0
-3
wist15 (Киев)
29.06.2021 в 23:57
Беееееееееееееееееееееееее се дин! Бееееееееееееееееееееее се дин!
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
29.06.2021 в 23:48
Если дойдет дело до пенальти - нельзя ни в коем случае давать пробивать Зинченко - иначе беда . Это Мбаппе 2 по поведению..
Ответить
+3
-1
wist15 (Киев)
29.06.2021 в 23:48
где Беседин? Выпустите его и не мучайтесь. Мальдивы ждут!
Ответить
+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
29.06.2021 в 23:46
Кончені.
Ответить
+4
-1
KozakUA (Рівне)
29.06.2021 в 23:41
Найгірший матч плей-офф.Наші просто перелякані, ходять пішки. Вся гра назад і авось повезе.Це балет, а не футбол!
Ответить
+8
-2
r o l e x (полтава)
29.06.2021 в 23:39
Самая скучная игра из всех пар 1/8. Ну, никакие наши. Нет огня в глазах :(
Ответить
+6
-2
osadob07 (жмеринка)
29.06.2021 в 23:34
ни наши не хотят бегать ни шведы.какая то УПЛ а не ЧЕ.самый нудный матч этого чемпионата
Ответить
+8
-2
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 23:37
1000000%
Ответить
+4
-2
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 23:24
Якщо дивом і виграємо то це мало радості принесе на фоні такої гри.
Ответить
+5
-2
avatar
Artem-south (Херсон)
29.06.2021 в 23:20
Я поставил Зеленского на победу Украины, пусть только попробуют проиграть
Ответить
+4
-3
avatar
Artem-south (Херсон)
29.06.2021 в 23:30
И матерей тех, кто жмёт мне минуса
Ответить
0
-5
Лекарь (село Дарница)
29.06.2021 в 23:33
Пишешь какую-то ахинею и ждешь плюсиков? Ну-ну
0
0
avatar
Artem-south (Херсон)
29.06.2021 в 23:51
Я кстати конкретно тебя плюсую, по теме пишешь, но мой юмор по ходу не понимаешь
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.06.2021 в 23:56
Про матерей лучше не пиши. Такие шутки никто не поймёт.
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.06.2021 в 23:14
Таке саме гівно як і з австрійцями. Ніякої боротьби.
Ответить
+7
-3
Лекарь (село Дарница)
29.06.2021 в 23:17
Глупость
Ответить
+1
-5
avatar
Американец 2000
29.06.2021 в 23:12
Шапаренко на выход ((((((((((((((((
Ответить
+2
-1
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 23:01
Поїхали ! Ще 45 хв пасів впоперек і назад.
Ответить
+5
-1
avatar
Американец 2000
29.06.2021 в 23:00
Шевааааааа ((((((( Убери на х...й этого деревянного Забарного ((((((((((((((( Сколько он уже нам голов принёс - д а у н ((((((((((((((((((((((((((
Ответить
+1
-3
Лекарь (село Дарница)
29.06.2021 в 23:09
Господи, откуда такие идиотики берутся?
Ответить
+4
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.06.2021 в 23:00
Проблема наших это боязнь. Все игры с дрожащими коленями. Шведы не чем не лучше. Но Шведы играют спокойно даже когда проигрывали. А наши боятся. От туда и мячи и валидольные последние минуты на последних минутах
Ответить
+7
-1
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 23:10
Караваєв в 60% від чужої штрафної пасує назад
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+3
-1
osadob07 (жмеринка)
29.06.2021 в 23:37
та не наверное все 90
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
29.06.2021 в 22:59
второй год говорю, что с Пазиком во главе сборная может более-менее играть только наугад на морально-волевых
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+1
-1
vituynia (Черкассы)
29.06.2021 в 22:59
Больше половины пасов назад,даже когда никто не давит,ну нельзя же так бояться пропустить. Если боишься, обязательно пропустишь. Добровольно прижимаемся к своим воротам. Может хоть во втором тайме дрожь пройдёт...
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+5
-1
alex.belogubko (одесса)
29.06.2021 в 22:59
не какого паса не было на Зину -Ярмола бил по воротам а мяч срезался -нужна замена Сидорчеку -Шапаренко а гол от Забарного влетел- надо атакавать а не стоять и не играть назад --скорости вообще нет как и игры --с такой пешей игрой проиграют --Ярмола -Яремчук не какие --выпускайте Малину пусть лупит по воротам -другого выхода нет--слабоки
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+2
-1
wellaflex (николаев)
29.06.2021 в 22:59
Опять этот ссыкловатый футбол.посчитали что гола на хватит((
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+6
-1
Джин Тоник (R)
29.06.2021 в 22:57
Верим в команду!Забарного в Баварию за 200 млн эвро!Лучший
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+4
-3
Mikh (Київ)
29.06.2021 в 23:01
У нас, схоже, всі «лучші». Ярмола з Шапаренком щось намагаються, решта перелякані.
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+4
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 22:56
Не забувайте, що в Топ-5 грають лише 2 з 11, і ті нерегулярно. На відміну від шведів.
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+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
29.06.2021 в 23:00
не забувайте що тренує Пазік
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+3
-1
rivnenskyi (Рівне)
29.06.2021 в 22:53
М-да. То є дно. Я про обидві команди - ходять пішки по полю.
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+6
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 22:52
Молодці, поки що непогано, але не варто розслаблятися.
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+5
-2
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 22:55
А що тоді погано?
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+4
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 22:58
0,5
0
-1
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 22:52
Моя ставка 2: 1 на користь шведів, але що одні що інші ходячі сонні мухи. Наші взагалі 98% пасів поперек чи назад, весь час чогось бояться. Короче ця пара то мрія всіх у 1/4
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+2
-4
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
29.06.2021 в 22:50
Что произошло с нашими понтовиками? Что не матч - полные штаны. Шведы даже когда проигрывают, без нервов играют, наши что с мячом, что без мяча, зажатые как девочки на первом свидании. Зина, в топку со своими жестами, пока вы еще никаких прощений не заслужили, не говоря уже что б ты нам рот затыкал. Посмотрим 2й тайм. Настроение пессимистическое.
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+6
-4
pilips111 (Чернигов)
29.06.2021 в 22:48
Конченные, опять пасы назад, ну и доигрались. Неисправимые бараны. Да дайте вы пас вперёд и играйте, даже, если потеряете так на их половине поля, а пасы на своей половине всё равно, рано или поздно приводят к ошибке. Ослы тупые
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+12
-3
axellience (Malaga)
29.06.2021 в 22:51
Эта фишка Украины пасовать назад и на своей половине поля, даже когда случайно на половине поля соперника оказываются тут же пасуют назад
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+10
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 22:56
А коцапи куди пасують?
+1
-2
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 22:54
Четверту гру підряд вже от так пасують назад, грали реально тільки один тайм проти Македонії де населення менше за пів Києва, в другому македонці катали цих мажиків з печерських липок.
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+4
-4
Игорь Д (Днепр)
30.06.2021 в 01:11
Сейчас все команды играют с использованием вратарей для начала атаки.
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0
0


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