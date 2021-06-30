Не Вацко единым. Польские комментаторы очень импульсивно отреагировали на гол Довбика - ВИДЕО
Поляки болели за Украину
Фото Павла Кубанова - УАФ
29 июня
Победный гол на 121-й минуте забил Артем Довбик.
Этому голу эмоционально радовался не только Виктор Вацко, но и польские комментаторы, которые, видимо, также болели за Украину.
Отметим, что именно сборная Швеции не пустила Польшу в плей-офф, обыграв их в последнем туре со счетом 3:2.
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Комментарии (12)
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Red_Cat (Салоники)
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