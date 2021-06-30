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  4. Не Вацко единым. Польские комментаторы очень импульсивно отреагировали на гол Довбика - ВИДЕО
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Не Вацко единым. Польские комментаторы очень импульсивно отреагировали на гол Довбика - ВИДЕО

Украинские
(5 голосов)

Поляки болели за Украину

Не Вацко единым. Польские комментаторы очень импульсивно отреагировали на гол Довбика - ВИДЕО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

29 июня сборная Украины со счётом 2:1 обыграла Швецию в 1/8 финала Евро-2020.

Победный гол на 121-й минуте забил Артем Довбик.

Этому голу эмоционально радовался не только Виктор Вацко, но и польские комментаторы, которые, видимо, также болели за Украину.

Отметим, что именно сборная Швеции не пустила Польшу в плей-офф, обыграв их в последнем туре со счетом 3:2.

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В статье: Украина Швеция
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Комментарии (12)
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Red_Cat (Салоники)
30.06.2021 в 21:51
Да, Польша за Украину.Кстати, гол - практически точная копия гола Кейна немцам.
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0
0
Джин Тоник (R)
30.06.2021 в 21:40
Вацко лучший комментатор олтайм.И Фартовый,только он на матчах сборной.
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+1
0
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armik (Киев)
30.06.2021 в 22:08
Кому и коза невеста.
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0
0
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armik (Киев)
30.06.2021 в 21:33
Вацко нес такой бред, не имевший никакого отношения к событиям на поле, что на 21 минуте пришлось выключить звук, что бы спокойно посмотреть игру.
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+2
-1
Будєм разбіратся (Київ)
30.06.2021 в 21:18
Вікторіуш Вацкєвіч з Катовіц
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+2
0
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
30.06.2021 в 21:10
Ну за шведов топить ссыкотно, украинцев в Польше уже больше, чем поляков, можно отхватить.
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+1
-4
belarus_1978 (Харьков)
30.06.2021 в 21:34
Глупости, просто шведы поляков обыграли и не пустили дальше, понятно что поляки за украинцев болели.Да и Довбик почти польская фамилия.
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+2
0
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
30.06.2021 в 21:46
Почему же? Наоборот логично болеть за шведов. Чтоб как Украина на ЧМ-2006 говорить, что вылетели от чемпионов. Так бы говорили, что вылетели от четвертьфиналистов, полуфиналистов, финалистов и т. д. А так проиграли команде, которая вылетела в первом же матче плей-офф.
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belarus_1978 (Харьков)
30.06.2021 в 21:49
Это все равно что болеть за человека, который вас побил, чтоб он побил кого то еще и сказать смотри он побил не только меня, но и его.Обидчика всегда хотят наказать, тем более шведы нанесли раны совсем недавно и они не успели зажить.Вся Украина болела против Швейцарии например, хотя могли говорить смотрите какая сильная у них команда.
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
30.06.2021 в 21:53
Скажем так, есть логика и там, и там. Вылететь от сильного соперника ведь также не так обидно, согласитесь.
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belarus_1978 (Харьков)
30.06.2021 в 22:05
Швеция обыграй она Украину, не стала бы топ клубом, и сейчас это хороший середняк.
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
30.06.2021 в 22:11
Топом они и не стали бы, выиграй Евро. Греки топом в 2004 не стали, Порту после победы в ЛЧ топом не стали, Лестер в Суперлигу не приглашают... Просто на тот день так сложились обстоятельства, что они сыграли выше своих возможностей, соперники ниже, повезло со жребием.
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