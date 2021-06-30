Не Вацко единым. Польские комментаторы очень импульсивно отреагировали на гол Довбика - ВИДЕО

29 июня сборная Украины со счётом 2:1 обыграла Швецию в 1/8 финала Евро-2020.

Победный гол на 121-й минуте забил Артем Довбик.

Этому голу эмоционально радовался не только Виктор Вацко, но и польские комментаторы, которые, видимо, также болели за Украину.

Отметим, что именно сборная Швеции не пустила Польшу в плей-офф, обыграв их в последнем туре со счетом 3:2.