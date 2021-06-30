Первая победа Де Дзерби. Санкт-Иоганн – Шахтер 0:5. Видео голов и обзор поединка
Видеообзор поединка
shakhtar.com
В среду 30 июня "Шахтер" на сборе в Австрии провел свой дебютный матч под руководством Роберто Де Дзерби.
"Горняки " провели спарринг с командой из третьего дивизиона (региональная Лига) Австрии "Санкт-Иоганном".
Команда Де Дзерби, даже в очень молодом составе (включая новичков) без проблем разобрала соперника, отгрузив австрийцам пять сухих голов. О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Тете (2), Мудрик (7), Траоре (10), Корниенко (24), Дентиньо (71)
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Комментарии (3)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.06.2021 в 23:00
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football_soccer (Украина)
30.06.2021 в 23:19
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HavanaClub (Днепр)
30.06.2021 в 23:28
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