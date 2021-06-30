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Первая победа Де Дзерби. Санкт-Иоганн – Шахтер 0:5. Видео голов и обзор поединка

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Первая победа Де Дзерби. Санкт-Иоганн – Шахтер 0:5. Видео голов и обзор поединка

shakhtar.com

Новина українською

В среду 30 июня "Шахтер" на сборе в Австрии провел свой дебютный матч под руководством Роберто Де Дзерби.

"Горняки " провели спарринг с командой из третьего дивизиона (региональная Лига) Австрии "Санкт-Иоганном".

Команда Де Дзерби, даже в очень молодом составе (включая новичков) без проблем разобрала соперника, отгрузив австрийцам пять сухих голов. О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

"Санкт-Иоганн" – Шахтер 0:5

Голы: Тете (2), Мудрик (7), Траоре (10), Корниенко (24), Дентиньо (71)

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.06.2021 в 23:00
Это село на озере с тремя гостиницами :)))
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-1
football_soccer (Украина)
30.06.2021 в 23:19
ну, при Каштру уже был опыт проигрыша сёлам. Так что тут, уже итальянский прогресс.
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HavanaClub (Днепр)
30.06.2021 в 23:28
Я подумал сразу что это с Ватикана команда какая то
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