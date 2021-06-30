Первая победа Де Дзерби. Санкт-Иоганн – Шахтер 0:5. Видео голов и обзор поединка

В среду 30 июня "Шахтер" на сборе в Австрии провел свой дебютный матч под руководством Роберто Де Дзерби.

"Горняки " провели спарринг с командой из третьего дивизиона (региональная Лига) Австрии "Санкт-Иоганном".

Команда Де Дзерби, даже в очень молодом составе (включая новичков) без проблем разобрала соперника, отгрузив австрийцам пять сухих голов. О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

"Санкт-Иоганн" – Шахтер 0:5

Голы: Тете (2), Мудрик (7), Траоре (10), Корниенко (24), Дентиньо (71)