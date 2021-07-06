Песню дружбы запевает молодежь. Динамо – Дивонн 5:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.kiev.ua
Киевское Динамо провело свой очередной, третий контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону на сборе в Швейцарии. Спарринг-партнером подопечных Мирчи Луческу был французский Дивонн – представитель региональной лиги Франции.
Киевляне силами молодежи и игроков, которые находятся на просмотре, без проблем разобрали соперника.
О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: В. Волошин (13), Кулач (19, 60, пен.), Цитаишвили (68), Ванат (85
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