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Спасли ничью. Динамо - Люцерн 3:3. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Спасли ничью. Динамо - Люцерн 3:3. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

"Динамо" провело свой заключительный матч на первом сборе в Швейцарии.

Соперником киевлян был местный "Люцерн".

Поединок закончился вничью, причем киевлянам пришлось отыгрываться со счета 1:3.

Как это было, смотрите в данном видеообзоре.

"Динамо" - "Люцерн" 3:3

Голы: Леднев 56, Антюх 80, Гармаш 88 - Зоргич 9, Угринич 16, Зоргич 63

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В статье: Динамо (Киев) Люцерн
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Комментарии (2)
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Fishing 555 (Rivne)
08.07.2021 в 00:14
Вернеця Бущан все буде в нормі.
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Fishing 555 (Rivne)
08.07.2021 в 00:01
Бойка на свалку детских мячи пропустил
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0
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