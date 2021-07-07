Спасли ничью. Динамо - Люцерн 3:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.kiev.ua
"Динамо" провело свой заключительный матч на первом сборе в Швейцарии.
Соперником киевлян был местный "Люцерн".
Поединок закончился вничью, причем киевлянам пришлось отыгрываться со счета 1:3.
Как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Леднев 56, Антюх 80, Гармаш 88 - Зоргич 9, Угринич 16, Зоргич 63
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