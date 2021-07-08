  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Полуфиналы Евро, форвард-бунтарь для Динамо, 16 лямов для УАФ. ТаТоТаке №240
В тренде

Полуфиналы Евро, форвард-бунтарь для Динамо, 16 лямов для УАФ. ТаТоТаке №240

Украинские
(1 голосов)

Свежий выпуск шоу

Полуфиналы Евро, форвард-бунтарь для Динамо, 16 лямов для УАФ. ТаТоТаке №240

Скриншот: ТаТоТаке

Новина українською

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют полуфиналы Евро. Как Испания порвала Италию и вылетела? В чем Украине следует поучиться у Дании? Благодаря чему Англия стала атакующей командой?

Кроме того в выпуске - инсайд о новом форварда Динамо, детали усиления защиты Шахтера, разбор трансляторов УПЛ, на что потратят 16 миллионов Украины по Евро?

  • Анонс
  • Битва доминантов, в которой один сдался
  • Почему Энрике - гений
  • Самая большая проблема Италии
  • Главное - признать, что ты слабак
  • Гол Испании. Кто виноват?
  • Мората дал, Мората забрал
  • Манчини нагнули, Энрике - премию
  • Почему Англия выдала лучшую игру на Евро
  • Кейн вспомнил Тоттенхэм
  • Главное разочарование Спиваковского
  • Неожиданный Король Англии
  • Шевченко, а посмотри на Данию!
  • Победа Англии воняет
  • Новый курс ТаТоТаке
  • Павелко, а посмотри на Данию!
  • Дания добывает при трагических обстоятельствах
  • Сенькив - топ-прогнозист, выкусите!
  • Довбик для Динамо?
  • Белорусский форвард для Динамо
  • Ди Марцио и Скира подтвердили инсайд Спиваковского
  • Перенос Суперкубка - ганьбисько
  • Что за эквадорца хочет Шахтер
  • сторожно, политическая тема. В спорте!
  • Кто будет транслировать УПЛ?
  • Куда пойдут 16 лямов Украины по Евро?
  • Извинения перед Колесником
  • Ставка от Сенькива
  • Прощание
  • Бекстейдж
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ТаТоТаке
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...