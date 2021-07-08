Полуфиналы Евро, форвард-бунтарь для Динамо, 16 лямов для УАФ. ТаТоТаке №240

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют полуфиналы Евро. Как Испания порвала Италию и вылетела? В чем Украине следует поучиться у Дании? Благодаря чему Англия стала атакующей командой?

Кроме того в выпуске - инсайд о новом форварда Динамо , детали усиления защиты Шахтера, разбор трансляторов УПЛ, на что потратят 16 миллионов Украины по Евро?