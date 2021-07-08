Полуфиналы Евро, форвард-бунтарь для Динамо, 16 лямов для УАФ. ТаТоТаке №240
Свежий выпуск шоу
Скриншот: ТаТоТаке
Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют полуфиналы Евро. Как Испания порвала Италию и вылетела? В чем Украине следует поучиться у Дании? Благодаря чему Англия стала атакующей командой?
Кроме того в выпуске - инсайд о новом форварда
- Анонс
- Битва доминантов, в которой один сдался
- Почему Энрике - гений
- Самая большая проблема Италии
- Главное - признать, что ты слабак
- Гол Испании. Кто виноват?
- Мората дал, Мората забрал
- Манчини нагнули, Энрике - премию
- Почему Англия выдала лучшую игру на Евро
- Кейн вспомнил Тоттенхэм
- Главное разочарование Спиваковского
- Неожиданный Король Англии
- Шевченко, а посмотри на Данию!
- Победа Англии воняет
- Новый курс ТаТоТаке
- Павелко, а посмотри на Данию!
- Дания добывает при трагических обстоятельствах
- Сенькив - топ-прогнозист, выкусите!
- Довбик для Динамо?
- Белорусский форвард для Динамо
- Ди Марцио и Скира подтвердили инсайд Спиваковского
- Перенос Суперкубка - ганьбисько
- Что за эквадорца хочет Шахтер
- сторожно, политическая тема. В спорте!
- Кто будет транслировать УПЛ?
- Куда пойдут 16 лямов Украины по Евро?
- Извинения перед Колесником
- Ставка от Сенькива
- Прощание
- Бекстейдж
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