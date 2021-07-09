Завершили сбор на мировой ноте. Шахтер – Шальке 0:0. Видеообзор матча

Шахтер провел свой последний спарринг на сборе в Австрии.

В соперниках у горняков был немецкий Шальке, который по итогам прошлого сезона вылетел во 2-ю Бундеслигу.

Горняки имели преимущество, особенно в первом тайме, однако реализовать свои моменты не смогли.

Матч закончился нулевой ничьей, ну а мы предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.