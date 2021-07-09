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Завершили сбор на мировой ноте. Шахтер – Шальке 0:0. Видеообзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Завершили сбор на мировой ноте. Шахтер – Шальке 0:0. Видеообзор матча

shakhtar.com

Новина українською

Шахтер провел свой последний спарринг на сборе в Австрии.

В соперниках у горняков был немецкий Шальке, который по итогам прошлого сезона вылетел во 2-ю Бундеслигу.

Горняки имели преимущество, особенно в первом тайме, однако реализовать свои моменты не смогли.

Матч закончился нулевой ничьей, ну а мы предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.

Шахтер – Шальке 0:0

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Шахтер (Донецк)
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