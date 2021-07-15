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Динамо – Эвиан 3:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Динамо – Эвиан 3:0. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

15 июля киевское "Динамо" провело свой третий контрольный матч на втором тренировочном сборе в Швейцарии.

Соперником киевлян был французский "Эвиан".

Особого сопротивления со стороны аматорского клуба киевляне не встретили – матч закончился со счётом 3:0 в пользу "Динамо".

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

Динамо – Эвиан 3:0

Голы: Леднев (2, 38), Ванат (17)

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В статье: Динамо (Киев)
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