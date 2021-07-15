Динамо – Эвиан 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.kiev.ua
15 июля киевское "Динамо" провело свой третий контрольный матч на втором тренировочном сборе в Швейцарии.
Соперником киевлян был французский "Эвиан".
Особого сопротивления со стороны аматорского клуба киевляне не встретили – матч закончился со счётом 3:0 в пользу "Динамо".
О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Леднев (2, 38), Ванат (17)
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