Шлаковая УПЛ, динамовец в Юве, крах лысых аферистов. ТаТоТаке №242
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Скриншот: ТаТоТаке
Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив отвечают на наиболее актуальные вопросы перед стартом УПЛ.
Что по трансферам
- Анонс
- Будущее Болотникова
- Пройдет ли Шахтер Генк?
- Почему УПЛ - шлак
- Кто точно не приедет в Динамо
- Лидер Динамо не нужен Луческу
- Инсайд! Ювентус хочет таланта Динамо
- В Динамо точно новый форвард
- Кто выиграл в войне Руха и УАФ?
- Почему Цитаишвили в Черноморце?
- Талант Шахтера - птица Феникс
- Основного при Каштру выбросили за палубу
- Анализ новичка Шахтера
- Зашквар Яремчука и Миколенко
- Заря и чемпион мира
- Известно, когда достроят стадион Ингульца
- Ультрас Черноморца воюют с клубом
- О новых и старых Карпаты. Кто усрался?
- Наказываем Спиваковского!
- Кто взломал твиттер Сенькива?
- Ставка от Сенькива
- Прощание
- Бекстейдж
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