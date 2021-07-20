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Шлаковая УПЛ, динамовец в Юве, крах лысых аферистов. ТаТоТаке №242

Украинские
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Шлаковая УПЛ, динамовец в Юве, крах лысых аферистов. ТаТоТаке №242

Скриншот: ТаТоТаке

Новина українською

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив отвечают на наиболее актуальные вопросы перед стартом УПЛ.

Что по трансферам Динамо и Шахтера? Стоило ли расширять УПЛ? Кто выиграл от конфликта Руха и Арены-Львов? Когда Ингулец достроит стадион? Почему у Черноморца конфликт с ультрас? Почему умерли Карпаты Смалийчука-Болотникова?

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В статье: ТаТоТаке
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