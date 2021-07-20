Покуражились. Шахтер - Оболонь 5:0. Видео голов и обзор матча

"Шахтер" провел свой последний спарринг перед стартом УПЛ. В соперниках у горняков была перволиговская "Оболонь".

"Шахтер" близким к основному составу вынес киевлян, забив 5 сухих голов.

О том, как это было – смотрите в видеообзоре.

"Шахтер" - "Оболонь" 5:0

Голы: Осман 8 (аг), Соломон 18, Майкон 37, Траоре 39, Бондаренко 47