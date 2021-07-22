КуПС – Ворскла 2:2. Видео голов и обзор матча - обновляется
Видеообзор поединка
vorskla.com.ua
"Ворскла" играет свой первый, выездной поединок второго раунда квалификации Лиги конференций против финского "КуПС".
Полтавчане пропустили уже на 6-й минуте после дальнего удара, однако смогли переломить ситуацию и сравняли еще в первом тайме после удара Кане.
КуПС – Ворскла 1:2
Голы: Удо (6) – Кане (29), Тилль (56, пен.)
Гол Удо:
Гол Кане:
Обзор первого тайма:
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Комментарии (3)
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alex 66 (Кременчук)
22.07.2021 в 20:58
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Просто Квашин (Харьков)
22.07.2021 в 20:53
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.07.2021 в 20:19
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