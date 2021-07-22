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КуПС – Ворскла 2:2. Видео голов и обзор матча - обновляется

Украинские
Обновлено
(2 голосов)

Видеообзор поединка

КуПС – Ворскла 2:2. Видео голов и обзор матча - обновляется

vorskla.com.ua

Новина українською

"Ворскла" играет свой первый, выездной поединок второго раунда квалификации Лиги конференций против финского "КуПС".

Полтавчане пропустили уже на 6-й минуте после дальнего удара, однако смогли переломить ситуацию и сравняли еще в первом тайме после удара Кане.

КуПС – Ворскла 1:2

Голы: Удо (6) – Кане (29), Тилль (56, пен.)

Гол Удо:

Гол Кане:

Обзор первого тайма:

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В статье: Ворскла (Полтава) Ибрахим Кане КуПС (Куопио)
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Комментарии (3)
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alex 66 (Кременчук)
22.07.2021 в 20:58
Вашу мать!!! Как можно было пропустить гол на последних секундах, я понимаю судья 321, добавил время запредельно, но мля вынеси мяч и дыши ровно...ВП. Нет слов.
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Просто Квашин (Харьков)
22.07.2021 в 20:53
Ворскла -- колхозники е*анные...Фу гавно...
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.07.2021 в 20:19
Кане здесь король!
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