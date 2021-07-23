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Есть первый гол нового украинского сезона! Как Мариуполь забивал Львову

Украинские
(1 голосов)

Новый сезон начался

Есть первый гол нового украинского сезона! Как Мариуполь забивал Львову

Фото: ФК Мариуполь / Автор неизвестен

Новина українською

23 июня 2021 года в Украине стартовал новый футбольный сезон.

В матче открытия в 1-м туре УПЛ Львов принимал Мариуполь.

Первый гол сезона забили мариупольцы – уже на 9-й минуте после изящной комбинации гол забил Кулаков.

Впрочем, хозяева отыгрались еще в первом тайме и счет к переыву 1:1.

Гол Кулакова:

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов
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Комментарии (1)
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shat (киев)
23.07.2021 в 20:25
дебилы , а второй гол не важен ? тупорылые
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