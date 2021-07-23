Есть первый гол нового украинского сезона! Как Мариуполь забивал Львову
Новый сезон начался
Фото: ФК Мариуполь / Автор неизвестен
23 июня 2021 года в Украине стартовал новый футбольный сезон.
В матче открытия в 1-м туре
Первый гол сезона забили мариупольцы – уже на 9-й минуте после изящной комбинации гол забил Кулаков.
Впрочем, хозяева отыгрались еще в первом тайме и счет к переыву 1:1.
Гол Кулакова:
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Комментарии (1)
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shat (киев)
23.07.2021 в 20:25
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