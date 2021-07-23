Начали задорно. Львов - Мариуполь 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
upl.ua
23 июня 2021 года в Украине стартовал новый футбольный сезон. В матче открытия в 1-м туре УПЛ "Львов" принимал "Мариуполь".
Поединок выдался довольно бодрым и закончился вничью 1:1.
О том, как это было, смотрите в видеообзоре.
Голы: Артур Ременяк 32 - Андрей Кулаков 9
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
23.07.2021 в 22:25
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