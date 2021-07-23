Начали задорно. Львов - Мариуполь 1:1. Видео голов и обзор матча

23 июня 2021 года в Украине стартовал новый футбольный сезон. В матче открытия в 1-м туре УПЛ "Львов" принимал "Мариуполь".

Поединок выдался довольно бодрым и закончился вничью 1:1.

О том, как это было, смотрите в видеообзоре.

ФК Львов - ФК Мариуполь 1:1

Голы: Артур Ременяк 32 - Андрей Кулаков 9