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Начали задорно. Львов - Мариуполь 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Начали задорно. Львов - Мариуполь 1:1. Видео голов и обзор матча

upl.ua

Новина українською

23 июня 2021 года в Украине стартовал новый футбольный сезон. В матче открытия в 1-м туре УПЛ "Львов" принимал "Мариуполь".

Поединок выдался довольно бодрым и закончился вничью 1:1.

О том, как это было, смотрите в видеообзоре.

ФК Львов - ФК Мариуполь 1:1

Голы: Артур Ременяк 32 - Андрей Кулаков 9

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
23.07.2021 в 22:25
Неплохой у Львова "людоед" на левом фланге. Дубоватый но очень настырный и двухжильный
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