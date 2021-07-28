Новая команда, дебютный сезон, новая форма. Фотосессия женской команды Шахтера - ВИДЕО
Женская команда Шахтера провела фотосессию
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Женская команда "
О том, что осталось за кулисами сьемок, смотрите в этом видео.
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