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Новая команда, дебютный сезон, новая форма. Фотосессия женской команды Шахтера - ВИДЕО

Украинские
(2 голосов)

Женская команда Шахтера провела фотосессию

Новая команда, дебютный сезон, новая форма. Фотосессия женской команды Шахтера - ВИДЕО

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Новина українською

Женская команда "Шахтера" провела фотосессию в новой форме от Puma перед стартом сезона-2021/22, который станет дебютным в истории коллектива.

О том, что осталось за кулисами сьемок, смотрите в этом видео.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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