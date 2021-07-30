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Финальный спурт. Львов – Шахтер 0:3. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Финальный спурт. Львов – Шахтер 0:3. Видео голов и обзор матча

upl.ua

Новина українською

Календарь 2-го тура УПЛ открывал матч, в котором Львов принимал Шахтер.

Горняки в качестве фаворитов долго запрягали, и все-таки понеслись в концовке матча, забив за последние 20 минут три сухих гола.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

ФК Львов - Шахтер 0:3

Голы: Лассина Траоре 73, Дентиньо 85, Педриньо 90+5

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Водитель трамвая (Бухарест)
30.07.2021 в 22:04
Хорошо что не опустили руки и под конец накидали львовянам полную авоську!
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