Финальный спурт. Львов – Шахтер 0:3. Видео голов и обзор матча

Календарь 2-го тура УПЛ открывал матч, в котором Львов принимал Шахтер.

Горняки в качестве фаворитов долго запрягали, и все-таки понеслись в концовке матча, забив за последние 20 минут три сухих гола.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

ФК Львов - Шахтер 0:3

Голы: Лассина Траоре 73, Дентиньо 85, Педриньо 90+5

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