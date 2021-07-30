Финальный спурт. Львов – Шахтер 0:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
upl.ua
Календарь 2-го тура УПЛ открывал матч, в котором Львов принимал Шахтер.
Горняки в качестве фаворитов долго запрягали, и все-таки понеслись в концовке матча, забив за последние 20 минут три сухих гола.
О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Лассина Траоре 73, Дентиньо 85, Педриньо 90+5
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