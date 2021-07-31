Семейный бизнес. Колос - Металлист 1925 1:0. Видео голов и обзор матча

Ковалевский "Колос" в матче 2-го тура УПЛ в упорном поединке не без проблем, но все-таки одолел "Металлист 1925", забив победный гол в концовке второго тайма. Отличился Костышин-младший.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Колос" - "Металлист 1925" 1:0

Гол: Денис Костышин 72