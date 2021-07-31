Семейный бизнес. Колос - Металлист 1925 1:0. Видео голов и обзор матча
Видео гола и обзор матча
koloskovalivka.com
Ковалевский "Колос" в матче 2-го тура УПЛ в упорном поединке не без проблем, но все-таки одолел "Металлист 1925", забив победный гол в концовке второго тайма. Отличился Костышин-младший.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Денис Костышин 72
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