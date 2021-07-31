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Минай - Александрия 1:0. Видео гола и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Минай - Александрия 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото - УПЛ / Автор - неизвестен

Новина українською

Во втором туре УПЛ встречались "Минай " и "Алекксандрия ".

В упорной борьбе с минимальным счетом победу одержали хозяева.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

ФК "Минай" - ФК "Александрия" 1:0

Гол: Олег Вишневский 90

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В статье: ФК Александрия ФК Минай
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Комментарии (3)
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Komendor (Запорожье)
31.07.2021 в 20:06
Минай поставил на место выскочек из Александрии.
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0
-3
Caballero (Fale town Fale state)
31.07.2021 в 20:31
Женя Селезнёв поставил на место выскочек из Александрии.
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0
-2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
31.07.2021 в 21:14
Бідолаха, погано розумієш прості тексти? Гол забив Вишневський, до чого тут твій фетіш - Женя?
0
0


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