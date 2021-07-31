Минай - Александрия 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото - УПЛ / Автор - неизвестен
Во втором туре УПЛ встречались "Минай " и "Алекксандрия ".
В упорной борьбе с минимальным счетом победу одержали хозяева.
О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Гол: Олег Вишневский 90
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Комментарии (3)
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Komendor (Запорожье)
31.07.2021 в 20:06
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0
-3
Caballero (Fale town Fale state)
31.07.2021 в 20:31
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0
-2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
31.07.2021 в 21:14
0
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