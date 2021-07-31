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Боковыми ножницами. Чудо-гол Адамюка в ворота Черноморца – ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Зашел хорошо

Боковыми ножницами. Чудо-гол Адамюка в ворота Черноморца – ВИДЕО

scdnipro1.com.ua

Новина українською

В матче второго тура УПЛ Черноморец в Днепре "принимает" Днепр-1 и к 80-й минуте горит 0:3.

Особенно красивым выдался третий гол "гостей". Адамюк положил боковыми ножницами.

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В статье: Черноморец (Одесса) Владимир Адамюк СК Днепр-1
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