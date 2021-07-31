Боковыми ножницами. Чудо-гол Адамюка в ворота Черноморца – ВИДЕО
Зашел хорошо
scdnipro1.com.ua
В матче второго тура
Особенно красивым выдался третий гол "гостей". Адамюк положил боковыми ножницами.
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