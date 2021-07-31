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Без вариантов. Черноморец - Днепр-1 0:3. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Без вариантов. Черноморец - Днепр-1 0:3. Видео голов и обзор матча

scdnipro1.com.ua

Новина українською

В матче второго тура УПЛ Черноморец в Днепре "принимал" Днепр-1.

В условно домашнем матче в Днепре моряки "сгорели" со счетом 0:3.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Черноморец - СК Днепр-1 0:3

Голы: Александр Пихалёнок 40, Валерий Дубко 51 (авт.), Владимир Адамюк 61

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В статье: Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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Комментарии (5)
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kukarekin (Одесса)
31.07.2021 в 22:57
Пацаны кое что умеют, но отдаваться игре не станут это было сделано против их воли
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0
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kukarekin (Одесса)
31.07.2021 в 22:55
С такой игрой проиграют не только металлисту
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0
0
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jnp49 (ОДЕССА)
31.07.2021 в 22:55
Я бы сказал ТАК! 0-3.., это ещё ПО-БОЖЕСКИ, могли и десятку "наклепать"!
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0
0
Болельщик39 (Харьков)
31.07.2021 в 22:51
На мой взгляд "Черноморец" обречён. Даже во дворе)) есть правило, что лучше играть в неполном составе, чем брать на одну игру "легионеров" из другой команды. Им пофиг на ваши проблемы и интересы, они будут просто отбывать номер, даже если им самим кажется не так. Тренировать индивидуальную обводку, например, или дальние удары вместо командной работы.
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+1
0
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alex.belogubko (одесса)
31.07.2021 в 22:42
стыдно позор Мороз подавай в отставку Суркис поймёт --не твоё это --иди к Ротаню убивайте молодёжку на пару --вот это ваше
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+1
-1


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