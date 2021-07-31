Без вариантов. Черноморец - Днепр-1 0:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
В матче второго тура УПЛ Черноморец в Днепре "принимал" Днепр-1.
В условно домашнем матче в Днепре моряки "сгорели" со счетом 0:3.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Александр Пихалёнок 40, Валерий Дубко 51 (авт.), Владимир Адамюк 61
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Комментарии (5)
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