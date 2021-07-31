Без вариантов. Черноморец - Днепр-1 0:3. Видео голов и обзор матча

На мой взгляд "Черноморец" обречён. Даже во дворе)) есть правило, что лучше играть в неполном составе, чем брать на одну игру "легионеров" из другой команды. Им пофиг на ваши проблемы и интересы, они будут просто отбывать номер, даже если им самим кажется не так. Тренировать индивидуальную обводку, например, или дальние удары вместо командной работы.