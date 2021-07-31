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Ласкаво просимо. Бенфика представила Яремчука - ВИДЕО

Украинские
(2 голосов)

Орлы сняли ролик, достойный голливудских трейлеров

Ласкаво просимо. Бенфика представила Яремчука - ВИДЕО

SL Benfica

Новина українською

"Бенфика" представила украинского форварда Романа Яремчука.

В видео принял участие спортдир и легенда клуба и португальского футбола Руй Кошта.

Кроме того, "Бенфика" успела сделать надпись "ласкаво просимо".

Напомним, что украинец подписал контракт с "орлами" на 5 лет. По данным СМИ, "Бенфика" заплатила "Генту" 17 миллионов евро за 75% экономических прав на 25-летнего игрока.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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