Ласкаво просимо. Бенфика представила Яремчука - ВИДЕО
Орлы сняли ролик, достойный голливудских трейлеров
SL Benfica
"Бенфика" представила
В видео принял участие спортдир и легенда клуба и португальского футбола Руй Кошта.
Кроме того, "Бенфика" успела сделать надпись "ласкаво просимо".
Напомним, что украинец подписал контракт с "орлами" на 5 лет. По данным СМИ, "Бенфика" заплатила "Генту" 17 миллионов евро за 75% экономических прав на 25-летнего игрока.
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