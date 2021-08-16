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Морской бой. Мариуполь - Черноморец 2:3. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Морской бой. Мариуполь - Черноморец 2:3. Видео голов и обзор матча

upl.ua

Новина українською

В матче 4-го тура УПЛ, который был вынесен на понедельник, Мариуполь принимал Черноморец.

Поединок вышел богатым на голы и принес победу гостям, которые выглядели получше и увезли три очка.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Мариуполь - Черноморец 2:3

Голы: Андрей Кулаков 13, Дмитрий Мишнёв 82 (пен.) - Николай Михайленко 17, Артур Авагимян 46, Илья Путря 55 (пен.)

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В статье: ФК Мариуполь Черноморец (Одесса)
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