Морской бой. Мариуполь - Черноморец 2:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
upl.ua
В матче 4-го тура УПЛ, который был вынесен на понедельник, Мариуполь принимал Черноморец.
Поединок вышел богатым на голы и принес победу гостям, которые выглядели получше и увезли три очка.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Андрей Кулаков 13, Дмитрий Мишнёв 82 (пен.) - Николай Михайленко 17, Артур Авагимян 46, Илья Путря 55 (пен.)
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