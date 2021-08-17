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Монако – Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Монако – Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Шахтер играет свой первый, выездной матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против Монако.

Горняки открыли счет в середине первого тайма. Педриньо на 19-й минуте проскочил трех защитников, вошел в штрафную и пробил в угол.

Монако – Шахтер 0:1

Гол: Педриньо (19)

Гол Педриньо:

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако
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