Монако – Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен
Шахтер играет свой первый, выездной матч плей-офф раунда
Горняки открыли счет в середине первого тайма. Педриньо на 19-й минуте проскочил трех защитников, вошел в штрафную и пробил в угол.
Монако – Шахтер 0:1
Гол: Педриньо (19)
Гол Педриньо:
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