Скандал в Кубке Украины. Тренер Олимпии с кулаками набросился на судью матча - ВИДЕО
Матч закончился скандалом
aafu.org.ua
Скандалом закончился матч 2-го раунда
Волчанск выиграл с минимальным счетом 1:0, а сам поединок запомнился парой спорных решений арбитра Ростислава Дубины, который назначил спорный пенальти в ворота хозяев и отменил гол в ворота гостей из-за офсайда.
Главный тренер хозяев Александр Кулик был так расстроен такими решениями, что уже после финального свистка накинулся на судью с кулаками. Не смутило Кулика даже присутсвие двух хрупких девушек-лайнсменов, которые также судили матч.
???????????? Пекельний Кубок України. Головний тренер Олімпії Савинці Олександр Кулик після матчу побіг з кулаками на арбітра зустрічі! pic.twitter.com/uGE4H8N1me— UA-Футбол (@ua_football) August 18, 2021
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