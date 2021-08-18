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Скандал в Кубке Украины. Тренер Олимпии с кулаками набросился на судью матча - ВИДЕО

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Матч закончился скандалом

Скандал в Кубке Украины. Тренер Олимпии с кулаками набросился на судью матча - ВИДЕО

aafu.org.ua

Новина українською

Скандалом закончился матч 2-го раунда Кубка Украины между Олимпией (Савинцы) и ФК Волчанск.

Волчанск выиграл с минимальным счетом 1:0, а сам поединок запомнился парой спорных решений арбитра Ростислава Дубины, который назначил спорный пенальти в ворота хозяев и отменил гол в ворота гостей из-за офсайда.

Главный тренер хозяев Александр Кулик был так расстроен такими решениями, что уже после финального свистка накинулся на судью с кулаками. Не смутило Кулика даже присутсвие двух хрупких девушек-лайнсменов, которые также судили матч.

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В статье: Олимпия (Савинцы) ФК Волчанск
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 20:02
Дай ему! Чтобы понимал, что просто так не проходит))))
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Serg2000 (Миргород)
18.08.2021 в 19:56
Недостойна поведінка головного тренера, дискваліфікувати на все життя!
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