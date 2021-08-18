Скандал в Кубке Украины. Тренер Олимпии с кулаками набросился на судью матча - ВИДЕО

Скандалом закончился матч 2-го раунда Кубка Украины между Олимпией (Савинцы) и ФК Волчанск.

Волчанск выиграл с минимальным счетом 1:0, а сам поединок запомнился парой спорных решений арбитра Ростислава Дубины, который назначил спорный пенальти в ворота хозяев и отменил гол в ворота гостей из-за офсайда.

Главный тренер хозяев Александр Кулик был так расстроен такими решениями, что уже после финального свистка накинулся на судью с кулаками. Не смутило Кулика даже присутсвие двух хрупких девушек-лайнсменов, которые также судили матч.