  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Лига Европы. Заря пропускает от Рапида после ошибки Шевченко - ВИДЕО
В тренде

Лига Европы. Заря пропускает от Рапида после ошибки Шевченко - ВИДЕО

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

А ведь начинали луганчане неплохо

Лига Европы. Заря пропускает от Рапида после ошибки Шевченко - ВИДЕО

SK Rapid

Новина українською

Заря играет свой первый, выездной матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы против Рапида.

Луганчане неплохо начали матч, однако потом уступили инициативу и пропустили на 29-й минуте после обидной ошибки голкипера Никиты Шевченко, который отдал некачественный пас, после чего и началась обратная голевая атака.

Счет к перерыву 1:0 в пользу хозяев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...