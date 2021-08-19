Лига Европы. Заря пропускает от Рапида после ошибки Шевченко - ВИДЕО

Заря играет свой первый, выездной матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы против Рапида.

Луганчане неплохо начали матч, однако потом уступили инициативу и пропустили на 29-й минуте после обидной ошибки голкипера Никиты Шевченко, который отдал некачественный пас, после чего и началась обратная голевая атака.

Счет к перерыву 1:0 в пользу хозяев.